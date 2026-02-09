Live
Szoboszlai

Lehet vagy nem lehet szexelni? Évek óta ez a legforróbb téma az olimpiai falvak környékén: vajon kartonpapírból készülnek-e az ágyak, hogy megakadályozzák a sportolók közötti éjszakai kalandokat? A Milánó–Cortina-i téli olimpia megnyitója előtt egy brit műkorcsolyázónő videóban mutatta meg, mi várja valójában a sportolókat az olaszországi szállásokon.

Miközben a világ legjobb téli sportolói már birtokba vették az olimpiai falut Olaszországban, a rajongókat és a sajtót kis túlzással egyetlen kérdés foglalkoztatja a legjobban: visszatérnek-e a hírhedt „szexmentes” ágyak? Mint ismeretes, a 2020-as tokiói olimpián vezették be először a megerősített kartonpapírból készült fekhelyeket – hivatalosan környezetvédelmi okokból. A pletykák szerint viszont azért, hogy a Covid-járvány idején elvegyék a kedvét a versenyzőknek ettől a sporton túli tevékenységektől.

Látványos kűr a jégen: Phebe Bekker és James Hernandez a hazai közönség előtt, a sheffieldi műkorcsolya-Európa-bajnokságon, most a téli olimpia következik a páros számára. Fotó: IAN HODGSON / AFP
Látványos kűr a jégen: Phebe Bekker és James Hernandez a hazai közönség előtt, a sheffieldi műkorcsolya-Európa-bajnokságon – most a téli olimpia következik a páros számára.
Fotó: IAN HODGSON / AFP

Téli olimpia: vége a papírkorszaknak?

A 2024-es párizsi játékokon ismét megjelentek a környezetbarát kartonvázak, ám úgy tűnik, az olasz szervezők más úton járnak. A brit jégtáncos reménység, Phebe Bekker a TikTok-csatornáján engedett betekintést a kulisszák mögé. A Surrey-ből származó sportolónő nem teketóriázott, azonnal a lényegre tért: megkocogtatta az ágykeretet, hogy ellenőrizze annak anyagát - írja a DailyMail.

Tőlem hallhatjátok először: nincsenek kartonágyak. Nos, legalábbis amennyire én tudom

 – jelentette ki Bekker a videóban, miután a kopogtatás egyértelműen szilárdabb anyagot (és némi kongó hangot) jelzett, mint a korábbi évek papírkonstrukciói.

@phebebekker Cardboard beds in the Olympic village?! The question everyone wants to know🤣 #olympics #milanocortina2026 ♬ original sound - Phebe Bekker|Figure Skater🇬🇧

Kell a pihenés a történelmi sikerhez

A brit műkorcsolyázó és partnere, James Hernandez komoly céllal érkezett Olaszországba. A páros abban bízik, hogy megszerezhetik Nagy-Britannia első műkorcsolyázó érmét azóta, hogy a legendás Jayne Torvill és Christopher Dean 1994-ben, Lillehammerben bronzot nyert.

Bekker számára tehát létfontosságú a pihentető alvás, és úgy tűnik, az olaszországi falu hagyományosabb ágyai ezt lehetővé is teszik. A sportolók közötti hírhedt „bulihangulatot” így valószínűleg nem a fekhelyek anyaga fogja idén korlátozni.

