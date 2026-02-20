Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Olvasta?

Élete nagy szerepét játssza Zelenszkij, és az sem zavarja, ha kifütyülik

Link másolása
Vágólapra másolva!
A milánói téli olimpián Somodi Maja és Végi Diána Laura sem jutott döntőbe 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók között. A pénteki elődöntőben a 19 éves Végi Diána Laura a hatodik helyen végzett, míg a 21 éves Somodi Maja negyedik lett, amivel a olimpiai B döntős szereplést tudta kiharcolni.

Fél órával a negyeddöntők után a magyar versenyzők már készülhettek is a rövidpályás gyorskorcsolyázók1500 méteres olimpiai elődöntőjére. A táv korábbi junior világbajnoka, Somodi és a váltóval szintén korosztályos vb-aranyérmes Végi egyaránt harmadik futamban kapott helyet. Somodi próbált a mezőny elején helyezkedni, többnyire harmadikként korcsolyázott, míg Végi leghátul. 

Milánó, 2026. február 20. Végi Diána Laura (b) és Somodi Maja Dóra a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének elődöntőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 20-án. MTI/Illyés Tibor
Végi Diána Laura (b) hatodik lett, Somodi Maja Dóra olimpiai B döntőbe jutott
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Amikor fokozódott a tempó, öten elszakadtak, Végi hátul ragadt, az olasz Arianna Sighel pedig megelőzte Somodit, aki a negyedik pozícióján a célig nem tudott változtatni, így a B döntőbe került. Végi hatodikként kiesett. A szám kétszeres dél-koreai címvédője, Csoj Mindzsong és az amerikai Corinne Stoddard lett finalista.

A B döntőben aztán Somodi Maja az ötödik helyen végzett, így a 12. helyen zárt a téli olimpián. 

Lemaradtak a magyarok az olimpiai döntőről

Az első elődöntőből a szám korábbi dél-koreai világbajnoka, Kim Gilli, a háromszoros olimpiai bajnok, 14-szeres ötkarikás érmes olasz Arianna Fontana jutott a fináléba, a másodikból pedig mindössze ketten maradtak talpon a célig, olyan sztárok csúsztak ki maguktól, mint az 500 és 1000 méteren aranyérmes holland Xandra Velzeboer, az eddig mind a négy számban dobogós kanadai Courtney Sarault és a háromszoros olimpiai bajnok, szintén holland Suzanne Schulting, így a kínai Jang Csing-zsu mellett bombameglepetésre a hongkongi Lam Csing Jan került a legjobb hét közé.

A magyar négyes nyolcadik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a milánói téli olimpia pénteki napján.

A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta kvartett eleinte a japánok mögött másodikként "vonatozott", de amikor fokozódott a tempó a belga és a kínai staféta állt az élre, innentől a magyarok a japánokkal csatáztak a harmadik helyért. A négy éve magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak később még jobban "begyújtották a rakétát", mindhárom riválist faképnél hagyták. A hajrában az egymást oda-visszaelőzgető magyar-japán párharc eredménye az lett, hogy a belgák is megléptek, azaz a pontszerzés reménye elszállt, ráadásul végül a japánok is hamarabb értek célba

  • kapcsolódó cikkek:
Drámai nyilatkozatot tett az éremről lemaradó magyar olimpikon: „Bocsánatot kérek a magyar emberektől”
Az utolsó pillanatban csúszott le a pontszerzésről a téli olimpia magyar versenyzője
Liu Shaoang szívhez szóló üzenetet és fotót kapott barátnőjétől
Ilyen nincs! A rajt előtt kizárták az egyetlen magyar versenyzőt az olimpiai negyeddöntőről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!