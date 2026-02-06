Az olimpiai falu mindig is a titkok helyszíne volt, ahová csak a kiválasztottak léphetnek be. Most azonban a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó lányok lerántották a leplet a kulisszatitkokról. Végi Diána Laura egy exkluzív „szobatúra” keretében mutatta meg, milyen körülmények között készülnek a versenyekre Somodi Majával.

Végi Diána Laura és Somodi Maja megmutatták a szobájukat az olimpiai faluban

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Olimpia közelről: minden centit kihasználnak a lányok

A videóból kiderül, hogy az olimpiai szállás nem csupán egy szoba, hanem egy igazi kis logisztikai központ. A lányok büszkén mutatták meg azokat a praktikus tárolókat és rejtekhelyeket, ahol a rengeteg felszerelésüket tartják, hogy a rendetlenség ne zavarja meg a felkészülést. Legyen szó a sportruházatról vagy a személyes tárgyakról, minden centiméternek megvan a maga funkciója.

A túra során természetesen a pihenés helyszíne, az ágyak és a fürdőszoba is sorra kerültek. Bár a berendezés letisztult és funkcionális, a lányok máris otthonossá tették a környezetüket. A videóban látszik, hogy a jó hangulat és az összhang már megvan, de a „szépítkezésnek” még nincs vége.

Virágokkal vinnének életet a falak közé

Bár a szoba jelenleg a profi sportolókhoz méltó rendet és fegyelmet sugározza, Laura és Maja elárulták, hogy van még egy-két tervük a dekorációval kapcsolatban. Mint mondták: lehet, hogy később még egy kis virágot is visznek be, hogy még barátságosabbá és élettel telibbé tegyék közös birodalmukat.