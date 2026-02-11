A norvég Sturla Holm Laegreid kedden bronzérmet nyert a milánói téli olimpián a sílövők 20 kilométeres egyéni indításos versenyén ezzel pályafutása második olimpiai érmét nyerte, ugyanis négy évvel ezelőtt Pekingben aranyérmet nyert a váltóval. A 28 éves versenyzőnek minden oka meglett volna az ünneplésre, ő azonban sokkolta a világot, amikor a verseny után élő egyenes adásban tudatta, hogy megcsalta élete szerelmét az ötkarikás játékok előtt.

Az olimpiai bronzérmes Sturla Holm Laegreid vállalta, hogy nagyot hibázott

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

„Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével. A világ legszebb és legcsodálatosabb emberével. Aztán három hónapja elkövettem életem legnagyobb hibáját: megcsaltam. Egy hete elmondtam neki, és ez volt életem legrosszabb hete. Nyilvánvalóan ez a kapcsolat végét jelentette. Azonban nem vagyok hajlandó feladni” – mondta a könnyeivel küzdve Laegreid, aki azért is állt a nyilvánosság elé, mert így szerette volna visszaszereznie szerelme bizalmát.

Nem lesz happy end az olimpia kínos vallomása után

A norvég VG című lap felkereste a sportoló exét, aki azonban továbbra sem dolgozta fel a hűtlenséget és kemény szavakkal reagált a szerelmi vallomásra, ami miatt kéretlenül került a reflextorfénybe.

Annak ellenére is nehéz megbocsátanom neki, hogy az egész világ előtt tett vallomást

– kezdte a megcsalt nő, aki névtelen kívánt maradni. „Nem akartam ebbe a helyzetbe kerülni, és fájdalmas ezt megélni. Pontosan tudja, mit gondolok az ügyről. A családom és a barátaim sokat segítettek ebben az időszakban, de rajtuk kívül köszönettel tartozom mindazoknak, akik anélkül kiálltak mellettem, hogy ismernének” – fogalmazott a norvég biatlonos volt párja.

Laegreid nem kívánt nyilatkozni volt barátnője szavaira, vélhetően maga is belátta, hogy a megbánással már elkésett.