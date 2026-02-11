Live
Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

A norvég sílövő, Sturla Holm Laegreid a milánói téli olimpia eddigi legmeghökkentőbb nyilatkozatát adta, miután élő adásban kürtölte világgá, hogy megcsalta a barátnőjét. A válaszra nem sokat kellett várni, az olimpiai bronzérmes sportoló volt barátnője máris reagált a szerelmi vallomásra.

A norvég Sturla Holm Laegreid kedden bronzérmet nyert a milánói téli olimpián a sílövők 20 kilométeres egyéni indításos versenyén ezzel pályafutása második olimpiai érmét nyerte, ugyanis négy évvel ezelőtt Pekingben aranyérmet nyert a váltóval. A 28 éves versenyzőnek minden oka meglett volna az ünneplésre, ő azonban sokkolta a világot, amikor a verseny után élő egyenes adásban tudatta, hogy megcsalta élete szerelmét az ötkarikás játékok előtt.

Az olimpiai bronzérmes Sturla Holm Laegreid vállalta, hogy nagyot hibázott
Az olimpiai bronzérmes Sturla Holm Laegreid vállalta, hogy nagyot hibázott
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

„Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével. A világ legszebb és legcsodálatosabb emberével. Aztán három hónapja elkövettem életem legnagyobb hibáját: megcsaltam. Egy hete elmondtam neki, és ez volt életem legrosszabb hete. Nyilvánvalóan ez a kapcsolat végét jelentette. Azonban nem vagyok hajlandó feladni” – mondta a könnyeivel küzdve Laegreid, aki azért is állt a nyilvánosság elé, mert így szerette volna visszaszereznie szerelme bizalmát.

Nem lesz happy end az olimpia kínos vallomása után

A norvég VG című lap felkereste a sportoló exét, aki azonban továbbra sem dolgozta fel a hűtlenséget és kemény szavakkal reagált a szerelmi vallomásra, ami miatt kéretlenül került a reflextorfénybe.

Annak ellenére is nehéz megbocsátanom neki, hogy az egész világ előtt tett vallomást

 – kezdte a megcsalt nő, aki névtelen kívánt maradni. „Nem akartam ebbe a helyzetbe kerülni, és fájdalmas ezt megélni. Pontosan tudja, mit gondolok az ügyről. A családom és a barátaim sokat segítettek ebben az időszakban, de rajtuk kívül köszönettel tartozom mindazoknak, akik anélkül kiálltak mellettem, hogy ismernének” – fogalmazott a norvég biatlonos volt párja.

Laegreid nem kívánt nyilatkozni volt barátnője szavaira, vélhetően maga is belátta, hogy a megbánással már elkésett.

