Ami Ilia Malininnek nem sikerült, az Alysa Liunak igen: az amerikai sportoló ugyanis csütörtök este aranyérmet szerzett a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női műkorcsolya számában. A 20 éves sztár a rövidprogram után még a harmadik helyen állt, de aztán egy fantasztikus kűrt bemutatva meg is előzte japán ellenfeleit, így a csapatban aratott sikere után már Liu is kétszeres olimpiai bajnok.

Az immáron kétszeres olimpiai bajnok Alysa Liu

Fotó: MATTIA MARTEGANI / NurPhoto

A kétszeres olimpiai bajnok elképesztő frizurát készített

A 20 éves műkorcsolyázó a teljesítményén túl a megjelenésével is sokat foglalkozik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a haja, amelyhez foghatót csak ritkán lehet látni. Liu frizurájában barna és platinaszőke sávok váltakoznak, saját elmondása szerint már három éve készül.

Három évvel ezelőtt mosómedvecsíkokat szerettem volna, de aztán rájöttem, hogy az túl sok lenne, és nehéz is lenne ápolni. Aztán arra gondoltam, hogy egy fa is lehetek, amely minden évben egy új gyűrűt kap, ezt szimbolizálják a csíkok. Azóta minden évben hozzáadok egyet

– fogalmazott az újságíróknak Liu, aki Kelsey Miller személyében még egy sztárfodrászt is felfogatott.

Biztosak nem lehetünk benne, hogy a haj hozta meg a szerencsét, de a csütörtök esti kűrje után Alysa Liu immáron kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát, győzelme pedig azért nagy szó, mert ő lett 2002 óta az első amerikai aranyérmese a számnak. A második helyen a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Szakamoto Kaori végzett, míg a harmadik honfitársa, a rövidprogram legjobbja, a 17 esztendős Nakai Ami lett.

Eredmény, műkorcsolya, nők, olimpiai bajnok:

1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226,79 pont

2. Szakamoto Kaori (Japán) 224,90

3. Nakai Ami (Japán) 219,16