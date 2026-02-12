Live
Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

Tragédia

Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

A milánói-cortinai téli olimpia szervezői nem bíznak semmit a véletlenre. A hírek szerint közel 10 ezer óvszert osztottak már szét a sportolók között, akik szükség esetén további készletekhez juthatnak hozzá.

Évtizedek óta bevett szokásnak számít, hogy a nyári és téli olimpiai játékok szervezői óvszert osztanak a sportolóknak a biztonságos szexuális együttlét népszerűsítése érdekében.

Szem előtt tartják a biztonságot a téli olimpia szervezői, rengeteg óvszert osztottak szét a sportolók között
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A téli olimpia szervezői nem spóroltak az óvszerekkel

Az említett hagyomány az idei ötkarikás játékokon sem szakad meg, az olimpián részt vevő 92 nemzet 2900 sportolójának nincs miért aggódnia. Brit sajtóhírek szerint Milánóban, Cortinában, Bormióban és Livignóban mintegy 10 ezer óvszer áll az olimpikonok rendelkezésre. Ha ez a mennyiség nem lenne elegendő, akkor tartalékok is rendelkezésre állnak, a sportolóknak csak jelezniük kell ezt a szervezők felé.

A 2026-os téli olimpia szóvivője ekképpen nyilatkozott az ügyben: 

Az ötkarikás játékok hagyományainak megfelelően az olimpiai falvakban a sportolóknak garantált a kondomokhoz való szabad hozzáférés, 

mint megelőző intézkedés. A mai napig több mint 9700 férfi és női kondomot bocsátottunk rendelkezésre. Szükség esetén az olimpiai játékok ideje alatt további készleteket biztosítunk.”

The illuminations of the logo of the Milan Cortina 2026 Olympic and Paralympic Winter Games take place in Milan. (Photo by Andrea Amato/NurPhoto) (Photo by Andrea Amato / NurPhoto via AFP)
A téli olimpián is fontosnak tartják a megelőző intézkedéseket
Fotó: ANDREA AMATO / NurPhoto

A 2024-es nyári olimpián, a párizsi játékokon 200 ezer férfi és 20 ezer női óvszer állt rendelkezésre az olimpiai faluban elszállásolt több mint 10 ezer sportoló számára. A kioszott csomagokon az esemény kabalafigurái és az alábbi feliratok kaptak helyet:

  • „A szerelem pályáján játssz tisztán. Kérj beleegyezést.”
  • „Ne ossz meg mást, csak a győzelmet, védd magad a nemi úton terjedő betegségektől.”
  • „Nem kell aranyérmesnek lenned ahhoz, hogy viseld!”

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődött, a csúcsesemény február 22-én ér véget.

