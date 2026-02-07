Pallag Csenge nagyon fiatalon került kapcsolatba azzal, milyen elvárások nehezednek egy nő testére. A modellvilágba 14 évesen lépett be, és ezzel együtt azonnal szembesült azzal is, hogy a külső nem csupán adottság, hanem folyamatosan formálandó „projekt”.
„Tizennégy éves koromban kezdtem el modellkedni, és ezzel együtt nagyon hamar szembesültem azzal, milyen elvárások vannak a testemmel kapcsolatban. Fiatalon is magas voltam, és a szakmában különösen fontos volt, hogy minél vékonyabb legyek. Ekkor találkoztam először tudatosan a fitnesz világával – eleinte eszközként, később azonban sokkal több lett ennél. Ez volt az a pont, ahol elindultam egy olyan úton, ami később az életem meghatározó részévé vált.”
Pallag Csenge: a sport, mint identitás
Amikor a modellkedést abbahagyta, nem hátat fordított ennek a világnak, hanem mélyebben akarta megérteni. Budapesten személyi edzői képzésre iratkozott be, mert a sport addigra már nem pusztán a teste formálásáról szólt, hanem identitássá vált.
„Amikor abbahagytam a modellkedést, Budapesten kezdtem el tanulni: személyi edzői képzésre jártam, hogy szakmailag is elmélyüljek abban, ami addigra már az életem fontos részévé vált.”
A versenyzés gondolata azonban sokáig félelemmel vegyes kíváncsiság volt számára. Látta maga körül a példákat, de érezte, hogy belül még nincs rend.
2010 körül több barátnőm is elkezdett versenyezni, de én akkor már tisztában voltam azzal, hogy a modellkedés hatására kialakult bennem egyfajta testképzavar. Bár akkor még nem tudtam mindent pontosan megnevezni, azt már világosan láttam, hogy a problémám a táplálkozásom körül forog: folyamatos diéták, fogyás, majd visszahízás követték egymást.
Amikor a vágy erősebb lett a félelemnél
2015-ben azonban elérkezett az a pillanat, amikor már nem lehetett tovább halogatni. A kérdés nem az volt, hogy szabad-e, hanem az, hogy mi történik, ha nem próbálja meg.
„2015 volt az az év, amikor már szinte minden gondolatom a versenyzés körül forgott. Szerettem volna kipróbálni magam, kíváncsi voltam, mire vagyok képes, így végül belevágtam. Az első versenyre 6 hét alatt készültem fel, és szerelmes lettem a sportba.”
A színpad varázsa azonban gyorsan elcsendesedett. A verseny utáni időszak olyan nehézségeket hozott felszínre, amelyekkel addig sem sikerült igazán szembenézni.
„Utólag azonban beigazolódott, amitől korábban tartottam: a verseny utáni hízás sokkal intenzívebb lett. A következő években tudatosan kerestem a megoldást, mert személyi edzőként pontosan tudtam, hogyan kell edzeni és diétázni – éreztem, hogy ennél jóval mélyebben gyökerezik a problémám.”
Idővel egyértelmű lett számára, hogy nem az étel a valódi probléma, hanem az, ahogyan az érzelmeivel bánik.
Világossá vált számomra, hogy érzelmi evéssel állok szemben: nem megéltem az érzéseimet, hanem ‘megettem’ őket. Ez egy összetett pszichológiai folyamat, amely nem sorolható be kizárólag a klasszikus étkezési zavarok közé.
A sport nem elvett, hanem megtartott
Sokan azt tanácsolták neki, hogy ha gyógyulni szeretne, hagyja maga mögött a versenyzést. Ő azonban pontosan tudta, hogy számára ez nem működne.
„Tudtam, hogy éppen a sport miatt szeretném megoldani a problémáimat. A testépítés nem az akadály volt számomra, hanem a motiváció – az a kapaszkodó, ami végig erőt adott ahhoz, hogy ne adjam fel.”
A COVID-időszak mindent felnagyított: a bezártságot, az étellel való kapcsolatot, a belső feszültségeket. Ugyanakkor ez hozta el a valódi fordulópontot is. Csenge tudatosan kezdett el tanulni, képzésekre jelentkezett, külföldi szakemberektől tanult.
„Több továbbképzésre jelentkeztem, kifejezetten testképzavarral és érzelmi evéssel foglalkozó programokra.”
Az elmúlt években az edzések jellege is megváltozott. Kevesebb lett a közös edzés, több az egyedüllét – de ez új minőséget hozott.
Meg kellett tanulnom egyedül edzeni, egyedül feszegetni a saját határaimat. Az edzések alatt rengeteg érzést dolgozok fel, időt töltök magammal, és mentálisan is erősödöm.
Versenyzői pályafutásának egyik meghatározó állomása India volt, ahol nem először állt színpadra, de új szintre lépett – szakmailag és emberileg egyaránt. „Önbizalmat és bátorságot adott ahhoz, hogy egyedül elinduljak egy ilyen távoli útra.”
A hosszú távú cél pedig kristálytiszta. „Szeretnék kijutni az Olympiára, a sportág csúcsának számító versenyre.”
Ugyanaz az ember, két világ, 24 óra különbség
Az egyik legkedvesebb története két fotóhoz kötődik, amelyek mindössze 24 óra különbséggel készültek: az egyik még modellként, a másik már versenyzőként mutatja.
„Ugyanaz az ember, ugyanaz az elszántság – mégis teljesen más közeg, más kihívás, más fókusz. Ez a 24 óra tökéletesen összefoglalja azt az utat, amin járok.”
„A saját tapasztalataim révén képes vagyok másoknak is segíteni, és hiszem, hogy a változás ott kezdődik, amikor valaki végre megérti: nincs egyedül. Keressenek olyan embert, akitől valóban tudnak tanulni. Hiszem, hogy a fejlődés egyik legfontosabb alapja a tanulás és a nyitottság.”
- Még több cikk