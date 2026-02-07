Pallag Csenge nagyon fiatalon került kapcsolatba azzal, milyen elvárások nehezednek egy nő testére. A modellvilágba 14 évesen lépett be, és ezzel együtt azonnal szembesült azzal is, hogy a külső nem csupán adottság, hanem folyamatosan formálandó „projekt”.

Pallag Csenge álma a tengerentúli Olympia, amely a sportág legnagyobb eseménye

Forrás: instagram.com/csengeifbbpro

„Tizennégy éves koromban kezdtem el modellkedni, és ezzel együtt nagyon hamar szembesültem azzal, milyen elvárások vannak a testemmel kapcsolatban. Fiatalon is magas voltam, és a szakmában különösen fontos volt, hogy minél vékonyabb legyek. Ekkor találkoztam először tudatosan a fitnesz világával – eleinte eszközként, később azonban sokkal több lett ennél. Ez volt az a pont, ahol elindultam egy olyan úton, ami később az életem meghatározó részévé vált.”

Pallag Csenge: a sport, mint identitás

Amikor a modellkedést abbahagyta, nem hátat fordított ennek a világnak, hanem mélyebben akarta megérteni. Budapesten személyi edzői képzésre iratkozott be, mert a sport addigra már nem pusztán a teste formálásáról szólt, hanem identitássá vált.

„Amikor abbahagytam a modellkedést, Budapesten kezdtem el tanulni: személyi edzői képzésre jártam, hogy szakmailag is elmélyüljek abban, ami addigra már az életem fontos részévé vált.”

A versenyzés gondolata azonban sokáig félelemmel vegyes kíváncsiság volt számára. Látta maga körül a példákat, de érezte, hogy belül még nincs rend.

2010 körül több barátnőm is elkezdett versenyezni, de én akkor már tisztában voltam azzal, hogy a modellkedés hatására kialakult bennem egyfajta testképzavar. Bár akkor még nem tudtam mindent pontosan megnevezni, azt már világosan láttam, hogy a problémám a táplálkozásom körül forog: folyamatos diéták, fogyás, majd visszahízás követték egymást.

Amikor a vágy erősebb lett a félelemnél

2015-ben azonban elérkezett az a pillanat, amikor már nem lehetett tovább halogatni. A kérdés nem az volt, hogy szabad-e, hanem az, hogy mi történik, ha nem próbálja meg.

„2015 volt az az év, amikor már szinte minden gondolatom a versenyzés körül forgott. Szerettem volna kipróbálni magam, kíváncsi voltam, mire vagyok képes, így végül belevágtam. Az első versenyre 6 hét alatt készültem fel, és szerelmes lettem a sportba.”