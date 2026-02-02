A pankráció kedvelői szombaton este a Netflix műsorát nézték, hiszen élőben adta a streming óriás a szaúd-arábiai Royal Rumble gálát, a WWE egyik legfontosabb eseményét. Hogy mégis mi ez a Royal Rumble? Nos, 90 másodpercenként jön egy új pankrátor a ringbe (összesen 30 darab), és akárcsak a régi Hegylakó filmben és sorozatban, a végén csak egy maradhat a szorítóban. Igaz, itt nem a másik fejét kellett elválasztani a testétől a győzelemhez, hanem ki kellett tenni a ringből (kidobni).

Roman Reigns, a pankráció egyik legismertebb alakja nyerte meg a Rumble-t

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pankráció legnagyobb alakjai feszültek egymásnak

A rijádi éjszakában (magyar idő szerint este nyolckor a hölgyek kezdtek, utána jöttek a férfiak) olyan óriásoknak szurkolhattak a nézők, mint a végső nyertes, korábbi világbajnok, Roman Reigns, vagy Cody Rhodes, a UFC-ben is világbajnoki címig jutott Brock Lesnar, a német Generális: Gunther, vagy a sportág ikonja és többszörös világbajnoka, Randy Orton (de ott volt Logan Paul is például).