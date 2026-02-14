Live
Nem akármilyen tárgyalás borzolja a sportszeretők kedélyét. Egy ismert paraatléta került bíróság elé, méghozzá egy egészen elképesztő vád miatt, konkrétan arról szól az ügye, hogy hazudott arról, hogy az egyik végtagját nem tudja rendesen használni, azaz lényegében ezzel a paraatléta létéről nem mondott igazat.

Egy aranyérmes paraatléta börtönbüntetésre számíthat, mert „hazudott” sérüléséről, miután rajtakapták, hogy zöldséget aprított a sérült karjával, és egy lovat is azzal vezetett el. Debbie O’Connell, egykori katona a Királyi Lovas Tüzérség ünnepi egységében, a King’s Troopban szolgált, amikor 2015-ben leesett a lováról és eltörte a kulcscsontját. A 37 éves nő azt állította, hogy a bukás miatt bal karja szinte használhatatlanná vált, és sikeres paraatlétikai karriert indított. O’Connell, aki aranyérmet nyert kerékpározásban a 2018-as Invictus Games-en és világszinten ismert versenyeken sprintelt, 2,4 millió fontra perelte a Védelmi Minisztériumot.

A paraatléta komoly tárgyalás elé néz
Fotó: SATOSHI OGA / Yomiuri

A paraatléta akár börtönbe is kerülhet

Az összeg később 1,7 millió fontra csökkent, de az ügyet „alapvető tisztességtelenség” miatt elutasították. Christopher Kennedy KC bíró úgy ítélte meg, hogy O’Connell állítása a folyamatos fájdalomról „biztosan tisztességtelen”, mivel videofelvételek tanúsítják, hogy különböző tevékenységeket végzett, többek között lovakat vezetett és zöldségeket aprított. A volt katonát tavaly több mint 200 000 font költségterheléssel sújtották a High Court ügyében.

A Védelmi Minisztérium azonban kérelmet nyújtott be O'Connell börtönbe küldésére a bíróság megsértése miatt, és azzal vádolta, hogy „hazugságokat” mondott fogyatékosságának mértékéről. A bíró most úgy döntött, hogy az ügy folytatódhat, mivel „közérdekű”, hogy a vádemelési kérelmeket tovább folytassák, ha a keresetek „hamis alapon kerülnek vád alá, mint ahogy ez az ügyben történt”. A Védelmi Minisztérium ügyvédje, Niazi Fetto KC azt mondta, hogy O’Connell „tisztességtelenül folytatta paraatletikai karrierjét, tudva, hogy állapota nem tartozik a T46 kategóriába”.

Hivatkozott egy titokban rögzített videofelvételre, amelyen látható, hogy sérült karját használja különböző feladatok elvégzéséhez, például ló vezetéséhez és zöldségek aprításához. O’Connell akkor azt állította, hogy „segítségre szorul az ételek vágásában és a forró italok elkészítésében, valamint a fürdés és az öltözködés/vetkőzés bizonyos részeiben”. O'Connell tagadta, hogy becstelen lenne, és ragaszkodott ahhoz, hogy kártérítési igénye jogos, és hogy a „csalás” vádjai „nem hitelesek”.

A későbbiekben tárgyalás lesz arról, hogy O’Connell megsértette-e a bíróság tekintélyét, és börtönbe kell-e kerülnie. A bíróság megsértésének maximális büntetése két év börtön.

 

