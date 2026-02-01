A második menet végén Kingsley Ibeh egy erőteljes kombinációt vitt be, aminek hatására Jarrell Miller parókája látványosan levált a fejéről és a közönség szeme láttára „repült el” a ringben.

Jarrell “Big Baby” Miller parókája lerepült a fejéről

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jarrell Miller parókája lerepült, mindenki fetrengett a röhögéstől

A bokszoló végül maga tépte le a maradékot, mielőtt újra harcba lendült volna a harmadik menetben.

This was CRAZYYY pic.twitter.com/WzXCYEuudC — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) February 1, 2026



A jelenet természetesen azonnal felrobbantotta a közösségi médiát: megszámlálhatatlan mém és vicces bejegyzés született a „skalpolt nehézsúlyúról”. Még brit riválisa, Fabio Wardley is tréfát csinált a helyzetből – a közösségi oldalán azzal ugratva Millert, hogy „megőrzi” számára az elveszített parókát.

A női boksz sztárja, Skye Nicholson pedig viccből még „fel is próbálta” azt.

Miller a kellemetlen incidens után humorral próbálta elütni a dolgot. A meccset követően így nyilatkozott:

Pár napja anyukámnál voltam, és véletlenül ammóniás samponnal mostam hajat – valószínűleg ettől esett le a paróka. Az embernek tudnia kell nevetni magán. Nem szabad túl komolyan venni az életet: vissza a terembe, dolgozni tovább.”

A 37 éves bokszoló korábban is sok botrányt okozott, miután egy 2019-es, Anthony Joshua elleni meccsét doppingvétség miatt bukta el.