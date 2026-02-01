Live
Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

A hírhedt amerikai nehézsúlyú bokszoló, Jarrell “Big Baby” Miller ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal azonban nem teljesítménye, hanem egy egészen különös baleset miatt. A New York-i gálán, ahol Kingsley Ibeh ellen lépett ringbe, Miller szó szerint elveszítette a haját – méghozzá egy ütés következtében repült le a parókája.

A második menet végén Kingsley Ibeh egy erőteljes kombinációt vitt be, aminek hatására Jarrell Miller parókája látványosan levált a fejéről és a közönség szeme láttára „repült el” a ringben.

Jarrell “Big Baby” Miller parókája lerepült a fejéről
Jarrell “Big Baby” Miller parókája lerepült a fejéről 
Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jarrell Miller parókája lerepült, mindenki fetrengett a röhögéstől

A bokszoló végül maga tépte le a maradékot, mielőtt újra harcba lendült volna a harmadik menetben.


A jelenet természetesen azonnal felrobbantotta a közösségi médiát: megszámlálhatatlan mém és vicces bejegyzés született a „skalpolt nehézsúlyúról”. Még brit riválisa, Fabio Wardley is tréfát csinált a helyzetből – a közösségi oldalán azzal ugratva Millert, hogy „megőrzi” számára az elveszített parókát. 

A női boksz sztárja, Skye Nicholson pedig viccből még „fel is próbálta” azt.

Miller a kellemetlen incidens után humorral próbálta elütni a dolgot. A meccset követően így nyilatkozott:  

Pár napja anyukámnál voltam, és véletlenül ammóniás samponnal mostam hajat – valószínűleg ettől esett le a paróka. Az embernek tudnia kell nevetni magán. Nem szabad túl komolyan venni az életet: vissza a terembe, dolgozni tovább.”

A 37 éves bokszoló korábban is sok botrányt okozott, miután egy 2019-es, Anthony Joshua elleni meccsét doppingvétség miatt bukta el. 

Mostani visszatérését sokan kíváncsian figyelték – bár a „hajvesztéses” fiaskó aligha az a visszhang, amire Miller vágyott.

