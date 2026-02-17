Live
Fantasztikus teljesítmény! A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros női tagja szerint két tökéletes programot futottak partnerével a milánói téli olimpián, melyen negyedik helyen végeztek. Könnyen lehet, hogy ez az eredmény akár még szebb is lehetett volna, a sajtó már csalásról ír.

Gyönyörű kűrrel őrizte meg a rövidprogram után elfoglalt helyezését a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei magyar műkorcsolyapáros, a negyedik helyen zárták a milánói-cortinai téli olimpiát.

Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

Pavlova Maria nagyon büszke magukra

„Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. 

Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen"

 – kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.

A FTC sportolója elismerte, idegesek voltak, mert ez mégis csak az olimpia, de hozzátette, nagyon keményen dolgoztak egész szezonban, ezért tudták, hogy képesek lesznek a saját legjobbjukat nyújtani, ami sikerült is – írja az MTI.

„Az utolsó, legjobb négyet felvonultató csoportban szerepelhettünk, amire nem is számítottunk, ez számunkra is meglepetés volt. Amikor a jégre léptünk, egymásra néztünk, és tudtuk, hogy megcsináljuk a programunkat. Onnantól teljesen elszállt az idegesség" – fogalmazott Pavlova. „Amikor ott ültünk a dobogósok között és vártuk a hátralévő duók eredményeit, akkor nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, minthogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk.

 Innentől a bírók adják a pontokat nekünk is és másoknak is. Persze kis szomorúság van bennünk a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak, de ezt el kell fogadnunk".

A 2024-es világbajnokságon, illetve a tavalyi és a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is negyedik, idén viszont a kontinensviadalon bronzérmes Pavlova arról is szót ejtett, hogy nagyon sok ember támogatta őket Magyarországról, vasárnap a rövidprogram után rengeteg üzenetet kaptak a magyar szurkolóktól.

„Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több egységet eredményez majd" – mondta Pavlova.

Csalásra gyanakszanak az oroszok az elmaradt érem miatt

Közben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a magyar párosnak.

Pavlova igen aktív a közösségi médiában, és az éjjel az Instagram-sztorijában megosztott egy üzenetet, amit a 2014-es, Szocsiban rendezett téli olimpia bajnoka, Makszim Trankov küldött neki. Ez egy fotó Pavlováékról, azzal a felirattal, hogy „a valódi olimpiai érmesek” – szúrta ki a Magyar Nemzet. 

 

Mindeközben az orosz Sport.24 portál is arról ír, hogy Pavlováék a bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után. S ezt aligha az elfogultság mondatja a portállal, mert a bronzérmes német páros férfi tagja, Nikita Volodin is orosz származású.

A Pavlova, Sviatchenko páros az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végzett pontszerző helyen műkorcsolyában, illetve a negyedik pozícióval folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.

