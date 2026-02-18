Már tízezres rajongótáborra tett szert a közösségi oldalakon. A fiatal szépség, Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) ezúttal is kitett magáért, a legendás magyar labdarúgó, Puskás Ferenc dédunokája egy bikiniszponzoráció alkalmával mutatta meg alakját.

Ane Puskás bikinis képei felrobbantották az internetet

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A fotókon a JANEX SWIM márkát népszerűsíti. A magasabb kategóriás brand karakteres szabásvonalakkal és retro mintákkal hódít a vásárlók körében. Ane a közösségi oldalára feltöltött posztban, a kamera előtt próbálja fel az egyes darabokat, megmutatva, hogy állnak rajta az új kollekció darabjai.

A rajongók teljesen odáig vannak a fotókért, rengetegen kedvelték a bejegyzést és számtalan dicsérő komment is érkezett.

„Olyan gyönyörű vagy, Ane”, „határozottan egy Istennő”, „nem hiába, félig magyar vagy” - érkeztek a hozzászólások.