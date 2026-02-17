Regőczy Krisztina az 1980-as Lake Placidben rendezett téli olimpián "csak" ezüstérmet nyert Sallay Andrással, holott aranyérmet érdemeltek volna. Hétfőn este aztán a történelem valamelyeset ismételte önmagát.

Regőczy Krisztina szerint csak az alkothat jogos kritikát a pontozásról, aki a helyszínen élőben látta a kűröket

A magyar színekben versenyző műkorcsolyázó páros két hibátlan programot futott, egyéni csúcsot jelentő 215,26 ponttal zárt, mégis lemaradt a dobogóról a téli olimpián. A találgatások szerint orosz származásuk is szerepet játszhatott az értékelésükben, amit az is felerősített, hogy a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna nekik.

Regőczy Krisztina: Nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról

A történtek sokakban felidézték az 1980-as lake placidi téli olimpiát, ahol a Regőczy Krisztina-Sallay András jégtánckettős ezüstérmet szerzett. Később nyilvánosságra került információk szerint akkor politikai alkuk befolyásolták az eredményt, és a szovjet páros, Natalja Linyicsuk – Gennagyij Karponoszov állhatott a dobogó tetejére. Az ügyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke, Lord Killanin is botrányként emlegette.

Regőczy Krisztina a mostani esettel kapcsolatban óvatosságra intett: szerinte kizárólag az formálhat megalapozott véleményt a pontozásról, aki a helyszínen, szakértő szemmel követte végig a programokat.

Én nem láttam a helyszínen a legjobbak kűrjeit, így nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról. Mindenesetre annyit elmondhatok, hogy annyi kis nüansz alapján dől el, hogy abban a pillanatban ki teljesít jobban. Egy olimpián a legjobb hat fantasztikus tudással rendelkezik, a pillanat töredék része alatt eldőlhetnek a helyezések. A mi időnkben egyáltalán nem volt divat, hogy bíráljuk a pontozókat, mi maximum belül éreztük, hogy a hibátlan teljesítményünk akár aranyat is érhetett volna. Mi négy évtizeddel később, amikor eljutottak hozzánk bizonyos részletek, kezdtük el feszegetni, mi is történt Lake Placidben”

– nyilatkozta a Magyar Nemzetek Regőczy Krisztina.

Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros negyedik lett az olimpián

A Magyar Nemzetnek adott, egy évvel ezelőtti interjújában elárulta, pár évvel ezelőtt tudták meg, hogy az olimpiai vereségük egy politikai döntés eredménye volt, mégpedig nagyon sok résztvevővel. Szerteágazó alkudozások vezettek el odáig, hogy 1980-ban a téli olimpiai bajnok a szovjet Natalja Linyicsuk, Gennagyij Karponoszov kettős lett, míg számunkra maradt a dobogó második foka.