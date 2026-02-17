Regőczy Krisztina az 1980-as Lake Placidben rendezett téli olimpián "csak" ezüstérmet nyert Sallay Andrással, holott aranyérmet érdemeltek volna. Hétfőn este aztán a történelem valamelyeset ismételte önmagát.
A magyar színekben versenyző műkorcsolyázó páros két hibátlan programot futott, egyéni csúcsot jelentő 215,26 ponttal zárt, mégis lemaradt a dobogóról a téli olimpián. A találgatások szerint orosz származásuk is szerepet játszhatott az értékelésükben, amit az is felerősített, hogy a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna nekik.
Regőczy Krisztina: Nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról
A történtek sokakban felidézték az 1980-as lake placidi téli olimpiát, ahol a Regőczy Krisztina-Sallay András jégtánckettős ezüstérmet szerzett. Később nyilvánosságra került információk szerint akkor politikai alkuk befolyásolták az eredményt, és a szovjet páros, Natalja Linyicsuk – Gennagyij Karponoszov állhatott a dobogó tetejére. Az ügyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke, Lord Killanin is botrányként emlegette.
Regőczy Krisztina a mostani esettel kapcsolatban óvatosságra intett: szerinte kizárólag az formálhat megalapozott véleményt a pontozásról, aki a helyszínen, szakértő szemmel követte végig a programokat.
Én nem láttam a helyszínen a legjobbak kűrjeit, így nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról. Mindenesetre annyit elmondhatok, hogy annyi kis nüansz alapján dől el, hogy abban a pillanatban ki teljesít jobban. Egy olimpián a legjobb hat fantasztikus tudással rendelkezik, a pillanat töredék része alatt eldőlhetnek a helyezések. A mi időnkben egyáltalán nem volt divat, hogy bíráljuk a pontozókat, mi maximum belül éreztük, hogy a hibátlan teljesítményünk akár aranyat is érhetett volna. Mi négy évtizeddel később, amikor eljutottak hozzánk bizonyos részletek, kezdtük el feszegetni, mi is történt Lake Placidben”
– nyilatkozta a Magyar Nemzetek Regőczy Krisztina.
A Magyar Nemzetnek adott, egy évvel ezelőtti interjújában elárulta, pár évvel ezelőtt tudták meg, hogy az olimpiai vereségük egy politikai döntés eredménye volt, mégpedig nagyon sok résztvevővel. Szerteágazó alkudozások vezettek el odáig, hogy 1980-ban a téli olimpiai bajnok a szovjet Natalja Linyicsuk, Gennagyij Karponoszov kettős lett, míg számunkra maradt a dobogó második foka.
A jelenlegi vita másik vetülete a honosítás kérdése. Pavlova és Sviatchenko orosz származású sportolóként magyar színekben versenyeznek. Regőczy szerint a nemzetközi trend, amely az orosz–ukrán háború nyomán kizárt sportolók országváltásához vezetett, egyszerre jelent lehetőséget és kihívást: erősítheti az adott ország eredményességét, ugyanakkor visszavetheti a hazai utánpótlás fejlődését.
Lassan négy évvel ezelőtt kirobbant az orosz–ukrán háború, és emiatt szigorúan politikai döntésből az orosz sportolókat mindenhonnan kizárták. Hogy visszaszerezzék a versenyzési lehetőségeiket, országot váltottak, és a világ befogadta őket. Ez nekik jó volt, eredményesség szempontjából a magyar műkorcsolyának is, hogy ez a két fiatal a hazánkat választotta. Aranyosak, helyesek, a párosok nemzetközi mezőnyének a legszűkebb elitjébe tartoznak. Ugyanakkor nem hallgatható el az érem másik oldala, hogy a világtendenciává vált honosítási hullám, ami nemcsak a korcsolyát érte el, visszaveti a hazai utánpótlást, sokan a háttérbe szorulva inkább elhagyták a sportágat”
– mondta ki Regőczy Krisztina, aki hozzátette, azzal, hogy segítünk a tehetséges fiataloknak versenyzési lehetőséget adni, nagyon egyetért.
