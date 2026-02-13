Remy Bonjasky végre megkapta azt, amit már régen megérdemelt volna, február elején beiktatták a GLORY Dicsőségcsarnokába. Az 50 éves K-1 ikont (78-20-as volt a mérlege) a február 7-i GLORY 105: Last Heavyweight Standing Finals rendezvényen tették halhatatlanná azzal, hogy beiktatták a GLORY Hall of Fame-be. A repülő térd technikájáról híressé vált sportoló még 1995-ben kezdte a karrierjét, és 22 évig volt aktív. Legendás pályafutása során olyan kiváló harcosokat győzött le, mint a marokkói származású rossz fiú, Badr Hari, a másik holland, UFC-t is megjárt óriás, Alistair Overeem, vagy éppen a pitbullként előre törő francia ikon, Jerome Le Banner (de megverte a fehérorosz skorpiót, Alexey Ignashovot, a négyszeres világbajnok Ernesto Hoostot, és még hosszú a sor). A Háromszoros K-1 World Grand Prix nehézsúlyú bajnok tényleg kora egyik legkiemelkedőbb bunyósa volt, aki később többször is tiszteletét tette Budapesten különböző küzdősport eseményeken.

Remy Bonjasky, a háromszoros K-1 World Grand Prix nehézsúlyú bajnok

Fotó: PATRICK HARDERWIJK / ANP MAG

Remy Bonjasky egy igazi ikon

A beiktató ceremónián a GLORY alapítója, Pierre Andurand megosztotta a sajtó képviselőivel, hogy először akkor kezdte el érdekelni a küzdősport, amikor Ramy 2004-ben már K-1 Grand Prix-t nyert. Az alapító még azt is elmondta, hogy amikor valaki bekerül a Hall of Fame-be, azzal nemcsak a ringen belüli teljesítményét ismerik el egy adott bunyósnak, hanem azt is, hogy a ringen kívüli tevékenységeivel is sokat tett hozzá a sport népszerűségének növeléséhez. Ezt Bonjasky is megtette, hiszen van egy podcastje, egy akadémiája, illetve szakkommentátorként is dolgozik.