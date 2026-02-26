A világranglistán 87. helyen álló magyar játékos, Révész Bulcsú a vereség ellenére nem vallott szégyent a skótok négyszeres világbajnoka ellen, ugyanis az első parti elvesztése után fordított.

A sznúkeres Révész Bulcsú közel volt a csodához

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Higgins már túl nagy falat volt a sznúkeres Révész Bulcsúnak a Welsh Openen

Előbb olyan sznúkernek köszönhetően egyenlített, amelyből

a sportág 50 éves élő legendája csak ötödjére tudott kimenekülni, majd egy 52 pontos sorozattal már Révész vezetett. Innentől azonban a rangsorban hatodik John Higgins irányított, 74 és 83 pontos brékkel már újra előnyben volt.

A 19 esztendős Révész döntő partira késztette a világklasszist, mert 76 pontos sorozattal 3-3-ra alakította az állást. A hetedik frame-t aztán 81-10-re Higgins nyerte, akire így a nyolcaddöntőben a huszadik helyen kiemelt, kínai Csang An-ta vár.

A sportág első magyar profi játékosa a januári selejtezőben előbb egy amatőr játékost, a walesi Oliver Briffett-Payne-t 4-2-re, majd a 35. helyen rangsorolt thaiföldi Noppon Saengkhamot 4-0-ra verte a 64-es főtáblára kerülésért, ahol az első körben a hazaiak kedvencét, Ryan Dayt 1-3-ról fordítva 4-3-ra verte - írja az MTI. Révész így is 5400 fonttal gazdagodott.