„Hivatalosan is Mr. & Mrs. Családunk és a legközelebbi barátaink előtt mondtuk ki az igent, és nekünk ez a mindenséget jelentette” – szól a házaspár közös Instagram-bejegyzése, amit szombat délután tettek közzé. Keszthelyi Vivien és David Schumacher nyolc éve alkotnak egy párt, a leánykérés pedig novemberben történt meg a Maldív-szigeteken.

Fotó: MIDORI IKENOUCHI/HASAN BRATIC / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

Immáron Mrs. Schumacher

A jeles eseményre Salzburgban, egy 17. századi barokk stílusú kastélyban került sor, amely Európa egyik legszebb és legnépszerűbb esküvői helyszíne – szúrta ki a motorsportol.hu cikkét a Blikk. Mint írták, az esküvő szűk körben, szeretteikkel körülvéve történt, viszont sajtóértesülések szerint David édesanyja, Cora Schumacher nem volt jelen az eseményen.

A korábbi magyar túraautó-bajnok versenyző férje rendkívül híres családból származik, hiszen a korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher az édesapja, a nagybátyja pedig a hétszeres világbajnok F1-legenda, a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher. A családban egyébként egy másik nagy esemény is közeledik, hiszen a korábban coming outoló Ralf Schumacher egybekel francia párjával, Étienne Bousquet-Cassagne-nyal.