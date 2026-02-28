Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
A két autóversenyző nyolc éve alkot egy párt, s egy 17. században épült barokk stílusú kastélyban mondták ki az igent. Keszthelyi Vivien így már hivatalosan is összeházasodott a korábbi Forma-1-es pilóta, Ralf Schumacher fiával.

„Hivatalosan is Mr. & Mrs. Családunk és a legközelebbi barátaink előtt mondtuk ki az igent, és nekünk ez a mindenséget jelentette” – szól a házaspár közös Instagram-bejegyzése, amit szombat délután tettek közzé. Keszthelyi Vivien és David Schumacher nyolc éve alkotnak egy párt, a leánykérés pedig novemberben történt meg a Maldív-szigeteken.

05.10.2025, Hockenheimring, Hockenheim, DTM race Hockenheimring, in the picture David Schumacher, son of Ralf Schumacher with girlfriend Vivien Keszthelyi, a Hungarian racing driver. (Photo by Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Keszthelyi Vivien és David Schumacher nyolc éve alkotnak egy párt
Fotó: MIDORI IKENOUCHI/HASAN BRATIC / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

Immáron Mrs. Schumacher

A jeles eseményre Salzburgban, egy 17. századi barokk stílusú kastélyban került sor, amely Európa egyik legszebb és legnépszerűbb esküvői helyszíne – szúrta ki a motorsportol.hu cikkét a Blikk. Mint írták, az esküvő szűk körben, szeretteikkel körülvéve történt, viszont sajtóértesülések szerint David édesanyja, Cora Schumacher nem volt jelen az eseményen.

A korábbi magyar túraautó-bajnok versenyző férje rendkívül híres családból származik, hiszen a korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher az édesapja, a nagybátyja pedig a hétszeres világbajnok F1-legenda, a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher. A családban egyébként egy másik nagy esemény is közeledik, hiszen a korábban coming outoló Ralf Schumacher egybekel francia párjával, Étienne Bousquet-Cassagne-nyal.

  • További cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!