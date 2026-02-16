Live
Sport

Először próbálta ki magát curlingben a britek dartsjátékosa. Scott Williams számára azonban ez fájdalmas kísérletnek bizonyult, saját bevallása szerint még a pénisze is megsérült.

A világranglistán 44. helyen álló Scott Williams jelenleg Svájcban tartózkodik, ahol két másik dartsos, Ricky Evans és Stefan Bellmont társaságában egy bemutató tornán vesz részt a jövő heti Players Championship előtt.

Scott Williams a curlingben is kipróbálta magát
Scott Williams a curlingben is kipróbálta magát
Fotó: Sky Sports

Scott Williamsnek nem a curling lesz a kedvenc sportága

A Shaggy-nek becézett Williams úgy döntött, hogy Svájcban kipróbálja a téli olimpia népszerű sportágát, de azonnal megbánta. Az első jégre lépése után fájdalmak gyötörték, és azóta arra buzdítja a rajongókat, hogy kerüljék el ezt a sportágat.

„Tegnap először próbáltam ki a curlinget. Ez a legfájdalmasabb sport, amit valaha kipróbáltam. Ne curlingezzetek. Ne is gondoljatok rá, mert ez a legnevetségesebb sport. 

Fáj a lábam, fáj a nyakam, fáj a péniszem – valószínűleg azért, mert beakadt a cipzárba. De ez már egy másik történet. A lényeg, hogy ne curlingezzetek!” 

– szögezte le Williams, aki a jövőben is marad a dartsnál.

A 36 éves játékos a 2026-os PDC dartsvilágbajnokságon is szerepelt, de nem jutott messzire, a második fordulóban a holland Jermaine Wattimena 3-2-es sikerrel búcsúztatta.

 

