A 44 éves amerikai klasszis vasárnap óta hivatalosan is „aktív" játékosnak tekinthető, mivel korábban újra felkerült a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (ITIA) listájára. Serena Williams még 2022-ben jelentette be visszavonulását, 27 éves karrierje során 23 Grand Slam tornát és négy olimpiai aranyérmet is nyert. Azért is kellett abbahagynia, mert karrierje csúcsán is küzdött súlyproblémákkal, szinte állandó harcot vívott a fogyással. Aggódott családjában örökletes cukorbetegsége miatt is, amiért egyre szigorúbb diétákat követett.

Kiderült Serena Williams nagy fogyásának oka?

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cukorbetegséget nagyobb arányban diagnosztizálják a fekete bőrű emberek körében, mint az átlagnépességben.

„Néha, bármit teszel, bármennyit gyalogolsz, bármennyit futsz, egyszerűen nem tudsz túljutni azon a dombon. Ezt biztosan tudom. Nőként, az én koromban, én biztosan nem tudtam volna túljutni” – mondta Williams, miután látványos fogyáson ment keresztül.

Williams még tavaly augusztusban adta hírül, hogy szedni kezd egy GLP-1 nevű készítményt. A termék egy étkezés után bélben felszívódó hormon, amely szabályozza a vércukorszintet. Segít az inzulintermelés serkentésében és a teltségérzet növelésében. A gyógyszer ugyan azon csoportba tartozik, mint a szélesebb körökben ismert Ozempic és a Mounjaro. Ezzel egyidejűleg azt is bejelentette, partneri kapcsolatot köt a Ro nevű céggel, amely felírja neki a fent említett gyógyszert. Érdekes egybeesés, hogy Williams férje, Alexis Ohanian, a Reddit társalapítója, a Ro egyik befektetője és igazgatósági tagja.

A legendás teniszezőnő január végén a Ro kampányának részeként nyilvánosságra hozta egészségügyi adatait. Arról számolt be, hogy a GLP-1 csökkentette a koleszterinszintjét és stabilizálta a vércukorszintjét. Az elmúlt évben nagyjából 15 kilót fogyott.

A gyógyszer abbahagyása azonban egyeseknél súlygyarapodáshoz vezethet. Williams elmondta, hogy számára a GLP-1 gyógyszerek „egész életre szólóak”.

A nagymértékű fogyás segített csökkenteni térdei terhelését. Ez pedig kulcsfontosságú lehet az esetleges visszatéréssel kapcsolatban. Williams egész karrierje során szenvedett a térdsérülésekkel. Augusztusban azt mondta, ezek nélkül talán több meccset tudott volna nyerni.