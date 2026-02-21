Kamila Sellier kilenc körrel a vége előtt még vezetett a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyének hatodik negyeddöntős futamában, mielőtt az olasz Arianna Fontana megelőzte volna. A 25 éves lengyel gyorskoris aztán az egyik kanyarban elvesztette a lendületét a nagy tülekedésben és súlyos sérülést szenvedett.

A lengyel Kamila Sellier horrorsérülést szenvedett a női gyorskorsolyázók olimpiai negyeddöntőjében

Fotó: HIROAKI HOSHI / Yomiuri

Horrorsérülés miatt szakadt félbe a negyeddöntős futam

Esés közben az előtte haladó amerikai Kristen Santos-Griswold korcsolyája megvágta Sellier arcát a bal szeme alatt. A bukásban Fontana és Santos-Griswold is elesett, a futamot pedig leállították.

A világranglista 20. helyén álló sportolónő percekig a jégen ápolták, de a nézők elől ezt egy fehér paravánnal eltakarták. Végül hatalmas tapsvihar közepette hordágyon vitték le a jégről, majd kórházba szállították.

Az Associated Press információi szerint Sellier arcát még a milánói arénában összevarrták, a lengyel sportújságíró, Alek Dzieciolowski pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy minden bizonnyal járomcsonttörést szenvedett a gyorskorcsolyázó, aki a duzzanat miatt a szemét sem tudta kinyitni. A lengyel versenyzőn ugyan volt védőszemüvege, azonban Santos-Griswold pengéje leverte róla az ütközéskor.

Megbüntették a sérülést okozó gyorskorist

Santos-Griswoldot később megbüntették szabálytalan sávelhagyás miatt, ami az incidenshez vezetett. A 31 éves amerikai sztár a könnyivel küszködött, amikor közölték vele a döntést, ugyanis így nem jutott be az elődöntőbe és dobogós helyezés nélkül ért véget számára a milánói-cortinai téli olimpiai.

Santos-Griswold a 2022-es pekingi téli olimpián az 1000 méteres verseny döntőjében éremért küzdött, de az egyik ellenfele fellökte, és elesett, emiatt lemaradt a dobogóról. Bár fontolgatta a visszavonulást, végül folytatta és a 2024-es világbajnokságon öt érmet nyert, amivel ő lett az első amerikai gyorskorcsolyázó, aki három egyéni távon (500 méteren, 1000 méteren és 1500 méteren) érmet nyert egyetlen világversenyen.