A milánói-cortinai téli olimpia szerdai játéknapján egy szlovák-finn találkozóval kezdődött meg a férfi jégkorongtorna, ám azt már januárban sejteni lehetett, hogy Kanada együttesét várták a legjobban a szurkolók. A 2014 után ismét Sidney Crosby fémjelezte kanadaiak sima győzelmet arattak Csehország ellen az első csoportmeccsen, a Pittsburgh Penguins klasszisa ráadásul két pontot be is tett a közösbe, majd a svájciak ellen is könnyed győzelem lett a három harmad vége, Crosby ezúttal egy góllal vette ki a részét az 5-1-es sikerből. A franciák elleni csoportmérkőzésből egész egyszerűen gálameccset csináltak a juharfalevelesek és tükörsimán jutottak tovább csoportelsőként a negyeddöntőbe; Crosby pedig a valaha volt legtöbb pontot szerzett kanadai hokis lett a téli ötkarikás játékok történelmében.
Sidney Crosby minden idők legfiatalabb csapatkapitánya
Kanada büszkeségét már gyerekkorában rabul ejtette a jégkorong, bár ez gyakorlatilag már a születése előtt kőbe volt vésve, hiszen édesapja, Troy Crosby szintén profinak állt. Az 1984-es drafton ráadásul a kedvenc csapata, a Montréal Canadians ki is választotta a 12. körben, ám az NHL-ben sosem mutatkozhatott be. Fia, Sidney kétéves korában ismerkedett meg a sportággal, a családi ház alagsorában gyakorolt rendszeresen, ahol – egy pletyka szerint – a lövések közepette tönkretette a szárítógépet. Egy későbbi interjúban Crosby bevallotta, hogy nem a háztartási gép volt a célpont, csak nem mindig találta el a kaput.
Kitűnő jegyeivel az iskolából is kiemelkedett, az akkori tanárai szerint igazi példaképnek számított. Ami a jeget illeti, Crosby háromévesen már lazán korcsolyázott, társait hamar lekörözte, az ütővel pedig pontos passzokat adott, valamint természetes csuklómozdulattal lőtt a kapura. Apja szerint az első pillanattól kezdve kilógott a korosztályából, így hamar a két-három évvel idősebbek között találta magát, akiknél a kisebb testi mérete ellenére is megállta a helyét. A helyi csapatban ontotta a gólokat, hamar megismerte őt a világ, így alakulhatott ki az első komolyabb botrány is körülötte.
13 éves korában a 15 és 17 év közöttiek bajnokságában szeretett volna játszani, de ezt a helyi illetékesek nem engedték neki. Később a szülei pereltek is az ügyben, sok sikert azonban nem értek el.
A Sidney Crosby-lottó
A szupertehetség aztán elhagyta Kanadát, hogy a 2002-2003-as szezont az Egyesült Államokban kezdje meg, a Shattuck-St. Mary's iskola csapatában 162 pontot szerzett, és bajnoki címet is ünnepelhetett. Az átállás tehát jól ment neki, mégis visszatért hazájába, hogy két év alatt összesen 120 gólt üssön, majd jelentkezzen az NFL-draftra.
A tudása alapján a játék legtöbb aspektusában van olyan jó, mint a legendás Wayne Gretzky. Abban a korban vagy benned van az a bizonyos plusz, vagy nincs
– fogalmazott róla Pierre McGuire, az NBC elemzője, akinek kimondhatjuk, igaza lett. A 18 éves Crosbyt annak rendje és módja szerint ki is választotta a Pittsburgh Penguins, amely a 2004-2005-ös szezon elmaradása miatt „lottóval” került a játékosbörze első helyére. Mario Lemieux, a csapatot az anyagi csődtől megmentő korábbi sztár rögtön a szárnyai alá vette az utódját, akinek első NHL-idénye emlékezetesre sikerült.
Crosby az első idényében 102 pontig jutott, ezt követően pedig 120 pontot jegyzett, s kiérdemelte a liga legértékesebb játékosának járó MVP-díjat.
A berobbanása utáni években két Stanley-kupa-döntőt is játszott a csapatával, s első alkalommal még vereséget szenvedett a Detroit Red Wings ellen, 2009-ben már összejött a siker, így 1991 és 1992 után ismét bajnok lett a Penguins.
Crosby felett sötét felhők gyülekeztek
Minden idők legfiatalabb csapatkapitánya a 2011-es újévi meccsen kapott egy hatalmas ütést a fejére, és olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy ki kellett hagynia a szezont, sőt a visszavonuláson is el kellett gondolkodnia. Mint ismert, Crosby a folytatás mellett döntött, összesen 102 találkozót ült ki fejsérülései miatt, amik a visszatérése után sem kerülték el őt, de ő mégsem adta fel. Josh Yohe, a The Athletic tudósítója így emlékszik vissza arra a napra, amikor a világsztár ismét készen állt.
„Márciusra Crosby már a csapattal utazott, és újabb visszatérésére készült. Hosszú ideig egyedül korcsolyázott az edzések után, a szakadék szélére sodorta magát, tesztelte, hogy valóban jobb-e a teste. Kis híján túl messzire ment a dolog Denverben, ahol a magaslati viszonyok miatt egyébként is egy fokkal nehezebb sportolni.”
Yohe a háló mögül tekintette meg Crosby edzés utáni gyakorlatait, elmondása szerint, mire vége lett, legszívesebben a plexire csapott volna, hogy igyon már egy pohár vizet. A Penguins sztárja oda-vissza korcsolyázott, hogy úgy kimerítse magát, ahogyan még soha.
Amikor véget ért a tortúra, Crosby térdre esett, és még néhány percig úgy is maradt. Kínszenvedés lehetett, de azt hiszem, ez volt az a nap, amikor tudta, hogy visszatérhet.
Visszatért
Crosby 2014-re gyógyult meg teljesen, a Szocsiban rendezett téli olimpiai siker után pedig ismét 100 pont fölé jutott az NHL-ben. A 2015-2016-os szezon ennek ellenére pocsékul indult, az első 29 meccsén mindössze hat gólig jutott, helyzetét pedig az sem segítette, hogy a Penguins is mélyrepülésben volt. Végül Mike Sullivan személyében megérkezett az új edző, a kitartást pedig siker koronázta, hiszen az évad végén megszületett a Pittsburgh negyedik bajnoki címe.
Persze nem jött könnyen siker, hiszen Crosbyék brutális sorsolást kaptak, ám a nehéz rájátszás végén ismét Stanley-kupa-győzelmet ünnepelhettek, ráadásul Crosby lett a döntő MVP-je. Még ugyanebben az évben a Team Canada csapatkapitányaként a világkupát is behúzta, a soron következő idényben pedig olyat tett a Penguinsszel, amire az NHL-ben 19 éve nem volt példa, címet védett...
Crosby lett az első, aki eljutott 1000 meccsig Pittsburghben.
A 38 éves, háromszoros bajnok Crosby jelenleg 1408 mérkőzésnél jár az NHL-ben, ezeken a találkozókon 652 gólt és 1094 gólpasszt ütött, a pontokat tekintve pedig 1746-ot mutat a számláló. Utóbbi adatot tekintve a nyolcadik helyet foglalja el a ranglistán, és nem is olyan régen, december 21-én előzte be a szintén Penguins-legenda Lemieuxt.
Rivalizálás Alekszandr Ovecskinnel
A két szupersztárt egy év különbséggel draftolták, viszont ugyanakkor debütáltak, mivel Alekszandr Ovecskin érkezése után szünetre vonult a liga. A két játékos rivalizálása már akkor megkezdődött, több mint száz pontot szereztek, ám az idény végén az orosz kapta meg a legjobb újoncnak járó Calder-trófeát. Aztán 2009-ben a jégen is összezörrentek, de napjainkra már szoros kapcsolatot ápolnak egymással.
Az első pár év nem volt valami jó, de most már beszélünk, gratulálunk egymásnak, ha elérünk néhány mérföldkövet
– mondta riválisáról Ovecskin, majd elmagyarázta, hogy a heves rivalizálás kölcsönös tiszteletté vált.
„A meccsek után mindig beszélgetünk, tiszteljük egymást. Amit az NHL-lel tettünk, az óriási dolog, az emberek még vagy húsz, de akár ötven évig is rólunk és a csapatainkról fognak beszélni. Szóval igen, ez egy csata, de most már barátság” – tette hozzá a 40 éves klasszis, aki 2025. áprilisában adta át a múltnak Wayne Gretzky évtizedek óta fennálló rekordját.
Történelmi siker lenne a milánói aranyérem
Crosby első alkalommal a 2010-es vancouveri olimpiára utazhatott el, ahol csapatkapitány-helyettesként képviselhette Kanadát. Az együttes később érvényesítette a papírformát, kiejtették az oroszokat és a szlovákokat, az Egyesült Államok elleni döntőben pedig, 2–2-es állásnál ő szerezte meg a mindent eldöntő gólt a hosszabbításban. Négy esztendővel később pedig címvédés történt Szocsiban, Crosby itt már kapitányként vezette be az észak-amerikaiakat a fináléba, amely 3–0-s győzelmet hozott Svédország ellen. A döntőben Crosby is betalált, érdekesség, hogy ez volt az egyetlen találata a tornán.
Azonban 2014 után megfordult a világ rendje, ami addig egyértelmű volt, az lehetetlenné vált. Az NHL nem nézte jó szemmel, hogy a téli olimpia miatt mindig félbe kell szakítani az aktuális szezont, valamint a szervezés terén sem tudtak megegyezni a szervezőkkel. 2018-ban az utazási költségek, 2022-ben pedig a koronavírus jelentette a problémát, és ez azt eredményezte, hogy az NHL legnagyobbjai nem utazhattak el a tornára. A helyzet megoldására egészen Milánóig kellett várni, a szurkolók és a játékosok nagy örömére 2024-ben jött a bejelentés, hogy többek között Crosbyék is ismét szerepelhetnek az ötkarikás játékokon.
Magabiztosak vagyunk, de azt hiszem, ez egyfajta koncentrált önbizalom. Hiszünk a csapatunkban, de tisztában vagyunk vele, hogy még dolgoznunk kell. A tapasztalat segít abban, hogy egy kicsit előre tudd, hogy mire számíthatsz. Végső soron az életkor, a tapasztalat csak egy dolog, nem garantál semmit
– mondta Crosby a szerdai edzése után. A tornán összesen 150 NHL-játékos vesz részt, a 38 éves klasszison kívül még Drew Doughty mondhatja kétszeres olimpiai bajnoknak magát a kanadaiaknál, így aranyérem esetén ők ketten lehetnek a sportág háromszoros olimpiai bajnokai.
Kanada a csehek mellett Svájc és Franciaország ellen játszik a téli olimpia csoportkörében.
