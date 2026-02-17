A milánói-cortinai téli olimpia szerdai játéknapján egy szlovák-finn találkozóval kezdődött meg a férfi jégkorongtorna, ám azt már januárban sejteni lehetett, hogy Kanada együttesét várták a legjobban a szurkolók. A 2014 után ismét Sidney Crosby fémjelezte kanadaiak sima győzelmet arattak Csehország ellen az első csoportmeccsen, a Pittsburgh Penguins klasszisa ráadásul két pontot be is tett a közösbe, majd a svájciak ellen is könnyed győzelem lett a három harmad vége, Crosby ezúttal egy góllal vette ki a részét az 5-1-es sikerből. A franciák elleni csoportmérkőzésből egész egyszerűen gálameccset csináltak a juharfalevelesek és tükörsimán jutottak tovább csoportelsőként a negyeddöntőbe; Crosby pedig a valaha volt legtöbb pontot szerzett kanadai hokis lett a téli ötkarikás játékok történelmében.

Sidney Crosby történelmet írna Milánóban

Fotó: BRETT HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sidney Crosby minden idők legfiatalabb csapatkapitánya

Kanada büszkeségét már gyerekkorában rabul ejtette a jégkorong, bár ez gyakorlatilag már a születése előtt kőbe volt vésve, hiszen édesapja, Troy Crosby szintén profinak állt. Az 1984-es drafton ráadásul a kedvenc csapata, a Montréal Canadians ki is választotta a 12. körben, ám az NHL-ben sosem mutatkozhatott be. Fia, Sidney kétéves korában ismerkedett meg a sportággal, a családi ház alagsorában gyakorolt rendszeresen, ahol – egy pletyka szerint – a lövések közepette tönkretette a szárítógépet. Egy későbbi interjúban Crosby bevallotta, hogy nem a háztartási gép volt a célpont, csak nem mindig találta el a kaput.

Kitűnő jegyeivel az iskolából is kiemelkedett, az akkori tanárai szerint igazi példaképnek számított. Ami a jeget illeti, Crosby háromévesen már lazán korcsolyázott, társait hamar lekörözte, az ütővel pedig pontos passzokat adott, valamint természetes csuklómozdulattal lőtt a kapura. Apja szerint az első pillanattól kezdve kilógott a korosztályából, így hamar a két-három évvel idősebbek között találta magát, akiknél a kisebb testi mérete ellenére is megállta a helyét. A helyi csapatban ontotta a gólokat, hamar megismerte őt a világ, így alakulhatott ki az első komolyabb botrány is körülötte.

13 éves korában a 15 és 17 év közöttiek bajnokságában szeretett volna játszani, de ezt a helyi illetékesek nem engedték neki. Később a szülei pereltek is az ügyben, sok sikert azonban nem értek el.

A Sidney Crosby-lottó

A szupertehetség aztán elhagyta Kanadát, hogy a 2002-2003-as szezont az Egyesült Államokban kezdje meg, a Shattuck-St. Mary's iskola csapatában 162 pontot szerzett, és bajnoki címet is ünnepelhetett. Az átállás tehát jól ment neki, mégis visszatért hazájába, hogy két év alatt összesen 120 gólt üssön, majd jelentkezzen az NFL-draftra.

A tudása alapján a játék legtöbb aspektusában van olyan jó, mint a legendás Wayne Gretzky. Abban a korban vagy benned van az a bizonyos plusz, vagy nincs

– fogalmazott róla Pierre McGuire, az NBC elemzője, akinek kimondhatjuk, igaza lett. A 18 éves Crosbyt annak rendje és módja szerint ki is választotta a Pittsburgh Penguins, amely a 2004-2005-ös szezon elmaradása miatt „lottóval” került a játékosbörze első helyére. Mario Lemieux, a csapatot az anyagi csődtől megmentő korábbi sztár rögtön a szárnyai alá vette az utódját, akinek első NHL-idénye emlékezetesre sikerült.

Crosby az első idényében 102 pontig jutott, ezt követően pedig 120 pontot jegyzett, s kiérdemelte a liga legértékesebb játékosának járó MVP-díjat.

A berobbanása utáni években két Stanley-kupa-döntőt is játszott a csapatával, s első alkalommal még vereséget szenvedett a Detroit Red Wings ellen, 2009-ben már összejött a siker, így 1991 és 1992 után ismét bajnok lett a Penguins.