A nőknél 26 páros nevezett, a selejtezőben a versenyzőket 15 másodperces különbséggel indították el a másfél kilométeres pályán. A duók két tagjának idejét összeadták, és végül a legjobb 15 sífutó jutott a 11.45-kor kezdődő fináléba.

A magyar sífutó, Laczkó Lara Vanda a 45. időeredményt érte el

Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU

Véget ért az olimpia a magyar sífutók számára

A Fiemme-völgyben ezúttal is verőfényes napsütés várta a sportolókat, akiket a rajt- és célpozíciónál zsúfolt lelátók buzdítottak, de kint a pályán, a kijelölt helyeken is tömött sorokban álltak a drukkerek, így ideális körülmények között rajtolt el a viadal.

A várakozásoknak megfelelően a nagy favorit Jonna Sundling és Maja Dahlqvist svéd páros bizonyult a leggyorsabbnak 6:29.94 perces idővel, a magyarok 1:22.91 lemaradással csak a görögöket tudták megelőzni, így számukra véget ért a viadal, egyben az olaszországi ötkarikás játékok is. Laczkó a 45., míg a második olimpiáján szereplő Pónya az 50. időeredményt érte el – számolt be róla az MTI.

A nőkhöz hasonlóan a férfiaknál Kónya Ádám és Büki Ádám sem jutott döntőbe a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében, párosuk a 26. helyen végzett. A harmadik olimpiáján szereplő Kónya a 45., míg Büki az 54. időeredményt érte el.