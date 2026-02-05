A 32 éves snowboard-legenda, a pénteki megnyitó előtti utolsó simításokat végezte a Big Air pályán, amikor a szerdai edzésen megtörtént a baj. A beszámolók szerint Mark McMorris nem egy ugrás közben rontott, hanem az érkezés utáni kicsúszásnál veszítette el az uralmát a deszka felett. A csapat tájékoztatása szerint a snowboardosok által „hókígyónak” nevezett jelenség is szerepet játszhatott a bukásban.

A trükköt beadta, de egy hókígyó kibabrált a snowboard királyával

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A snowboardos baleset nyomában: mi is az a hókígyó?

A snowboardosok és síelők körében a hókígyó egy ironikus kifejezés arra a jelenségre, amikor a sportoló egy teljesen simának tűnő szakaszon, látszólag minden ok nélkül esik el. Valójában ilyenkor a deszka éle egy apró, láthatatlan jégdarabba vagy egy váratlanul fellazult, puha hókupacba akad bele, ami „kirántja” a deszkát a versenyző lába alól. Olyan, mintha egy láthatatlan kígyó rántaná meg a felszerelést – innen ered a név. McMorris esetében is ez történhetett: az érkezés utáni stabilizálásnál a deszka sarka váratlanul megakadt, és a lendület tehetetlenül vágta a földhöz a bajnokot.

Egy percig mozdulatlanul feküdt

A bukás erejét jelzi, hogy McMorris az esés után nagyjából egy percig mozdulatlanul feküdt a hóban.

A helyszíni mentőcsapatok azonnal megkezdték az ellátását, és a protokollnak megfelelően – a gerinc- és nyaksérülések kockázatát minimalizálva – vákuumágyba rögzítve, hordágyon szállították le a pályáról.

Bár a délelőtti hírek még biztatóak voltak, a kanadai csapat orvosi stábja a csütörtök délutáni felülvizsgálat után meghozta a végleges döntést: Mark McMorris nem áll rajthoz a Big Air selejtezőben. A diagnózis szerint a sportoló enyhe agyrázkódást szenvedett, az olimpiai protokoll pedig ilyenkor szigorú pihenést ír elő.

JUST IN



Canadian snowboarder Mark McMorris taken off the mountain tonight on a stretcher during a training crash tonight in Cortina.



We are tracking as many details as we can. He’s a three-time Olympic medallist getting ready for his 4th Olympics. https://t.co/AtXF61QCHH — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 4, 2026

A csapat közlése szerint a cél most a teljes felépülés a február 16-án kezdődő Slopestyle versenyre. Mivel mindhárom eddigi olimpiai érmét ebben a számban szerezte, a stáb bízik benne, hogy a tíz napos pihenő elegendő lesz ahhoz, hogy a negyedik olimpiáján is harcba szálljon a dobogóért.