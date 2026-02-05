Soltész Gréta súlyos betegséget követően, január 28-án hunyt el, a tragikus hírről csütörtökön számolt be a Magyar Atlétikai Szövetség.

Soltész Gréta mindössze 27 évet élt

Fotó: atletika.hu/

Soltész Gréta szívszorító tragédiája – volt edzője elbúcsúzott tőle

A fiatal atléta sokszoros magyar bajnok volt utánpótlásszinten, a gátfutás mellett távolugrásban is rendkívül tehetségesnek bizonyult. Soltész Grétától egykori edzője, Spák József megható sorokkal búcsúzott, ebből idézünk részletet:

„Első egyetemi éve alatt derült ki, hogy beteg. Hat és fél éven át küzdött. Mi történt ez alatt a hat és fél év alatt? Kapott körülbelül 120 (!) kemoterápiás kezelést, átesett több műtéten, mégis: megszerezte a diplomát jeles minősítéssel és dékáni dicsérettel. Két nyelvvizsgát tett, szakmai versenyeken vett részt. Elvégezte a kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot, egy szépírás-kurzust, majd egy műszempilla-építő tanfolyamot is, mert a külsejére mindig sokat adott. Már nagybeteg volt, amikor sikeresen részt vett a MOB Fiatal Sportszervezők Programjában. Mindezt úgy, hogy közben folyamatosan dolgozott, nélkülözhetetlen rendezvényszervezőként.”

„Azzal, hogy mindezt ilyen részletesen elmondtam, kettős a célom. Egyrészt szeretném, ha Ő ott fent elmosolyodna, és csak annyit kérdezne: „Miért, hát ezt így kell! Nem? Másrészt szeretném megosztani főként a fiatalokkal Gréti egyik utolsó, fontos mondatát, amelyet az édesanyjának mondott egy közös utazásuk alkalmával: „Látod, anya, az élet nem kegyes, nem könnyű… de látod, milyen szép!?”

Amikor úgy érezzük, hogy túl sok, hogy nehéz, hogy kibírhatatlan… jusson eszünkbe Gréti.

Vegyünk egy mély levegőt, fogadjuk el, hogy „nem kegyes, nem könnyű” – és menjünk tovább még nagyobb elszántsággal. Ő ezt várja tőlünk. És olyankor mosolyog.”