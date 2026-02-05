Soltész Gréta súlyos betegséget követően, január 28-án hunyt el, a tragikus hírről csütörtökön számolt be a Magyar Atlétikai Szövetség.

Soltész Gréta mindössze 27 évet élt

Fotó: Facebook/Magyar Atlétika

Soltész Gréta korábbi edzője megtörten nyilatkozott

A fiatal atléta sokszoros magyar bajnok volt utánpótlásszinten, a gátfutás mellett távolugrásban is rendkívül tehetségesnek bizonyult. Soltész Grétától egykori edzője, Spák József megható sorokkal búcsúzott.

„Első egyetemi éve alatt derült ki, hogy beteg. Hat és fél éven át küzdött. Mi történt ez alatt a hat és fél év alatt? Kapott körülbelül 120 (!) kemoterápiás kezelést, átesett több műtéten, mégis: megszerezte a diplomát jeles minősítéssel és dékáni dicsérettel. Két nyelvvizsgát tett, szakmai versenyeken vett részt. Elvégezte a kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot, egy szépírás-kurzust, majd egy műszempilla-építő tanfolyamot is, mert a külsejére mindig sokat adott. Már nagybeteg volt, amikor sikeresen részt vett a MOB Fiatal Sportszervezők Programjában. Mindezt úgy, hogy közben folyamatosan dolgozott, nélkülözhetetlen rendezvényszervezőként.”

Az atlétikai szövetség bejegyzése alatt közel kétszázan fejezték ki részvétüket, közülük többen is szívbe markoló sorokat írtak.

Drága Gréti! Bár mi nem a sport kapcsán ismerkedtünk meg, én nagyon megszerettelek mikor együtt dolgoztunk.

„Megrendülten olvastam a hírt, hogy nem vagy már közöttünk. Nem ismertem nálad életvidámabb, kedvesebb embert eddig soha. Igazságtalan az élet. Nyugodj békében Grétikém”.

„Drága Gréti! A kicsi lányom versenyzőtársa voltál. Őt egy tragikus balesetben vesztettük el 2013 -ban. Kedvelt téged, sokat emlegetett. A hír sokkolt, hogy már Te sem vagy itt velünk. Kegyetlen ez az Élet. Nem tudjuk, mit szán nekünk. Neked és Zitának túl keveset, nekem és a Te szeretteidnek sajnos túl sokat”.

„Grétike! Példát mutattál küzdésből! Nagy HARCOS voltál! A Jóisten vigyázzon rád odafent...”.

„Nincsenek szavak, csak könnyek. De mégis. Nagy harcos voltál. Nyugodj békében!”

Az Elohim Kegyeleti Szolgálat a Facebook oldalán tudatta, hogy a 27 éves korában elhunyt Soltész Grétától február 13-án 15 órakor, katolikus szertartás szerint vesznek végső búcsút az ócsai temetőben. A gyászoló család kérése szerint a temetésen résztvevők fehér szalaggal viselésével búcsúzzanak az elhunyttól.