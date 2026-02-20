Live
Somodi Maja elődöntőbe jutott 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók között a milánói téli olimpián. Somodi a negyedik helyen ért célba a futamában, de kizárták az előtte végző kínai versenyzőt, így a magyar versenyző előrelépett a harmadik helyre, ami automatikus elődöntőbe jutást ért.

Somodinak a táv korábbi junior világbajnokaként itt volt a legjobb esélye kiemelkedő eredményt elérni, nem is kapott megoldhatatlan futamot, mert három biztos továbbjutó helyre "csak" egyetlen világklasszis jutott a hatosban Courtney Sarault személyében. 

Milánó, 2026. február 20. Somodi Maja Dóra a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének negyeddöntőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 20-án. MTI/Illyés Tibor
Somodi Maja elődöntőbe jutott 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók között
Fotó: Illyés Tibor/MTI

A kanadai eddig mind a négy számban dobogóra állhatott, de aranyat még nem nyert Milánóban. A magyar versenyző eleinte leghátul tempózott, majd féltávnál fél kör alatt egészen a második pozícióig tört előre, miközben kazah ellenfele kicsúszott. Később Somodi két helyet visszacsúszott, a kanadai klasszis mögött két kínai gyorskorcsolyázó haladt és ez a sorrend a célig nem is változott. Azonban a kínai Gong Li kizárása miatt Somodi feljebb lépett egy helyet, ez pedig automatikus elődöntőbe jutást ért neki. 

Somodi és Végi is elődöntős a téli olimpián

A harmadik futamban a 19 éves Végi Diána Laura volt érdekelt. A váltóval szintén junior világbajnok Végi inkább sprinter, így számára bravúrnak számított volna a továbbjutás a leghosszabb távon. Futamában a belga Tineke den Dulk mindenkit meglepve bekezdett és körelőnyt alakított ki. Végi a maradék ötfős csoport elején próbált korcsolyázni, de aztán hárman is elviharzottak mellette. A francia Cloe Ollivier kizárása miatt azonban futamnegyedikként még idővel továbbjuthatott, és végül elég gyorsnak bizonyult a futama, így ő is készülhet a következő körre.

 

 

