A 24 éves Sophia Kirkby a milánói–cortinai téli olimpián a versenypályán nem ért el számottevő eredményt, a közösségi médiában viszont tarol. Az amerikai szánkós egy Instagram-posztban „az olimpiai falu legkívánatosabb szinglijének” nevezte magát, és azt sem titkolta, hogy párt keres.

Sophia Kirkby mindent elkövet, csak hogy megismerkedjen valakivel a téli olimpia alatt

Fotó: Instagram/Sophia Kirkby

A Valentin-nap tökéletes időzítésnek tűnt számára, hiszen az olimpiai játékok kellős közepére esik. Kirkby szerint sokakat érdekelhet, milyen egy olimpikon szerelmi élete a versenyek idején – ő pedig kész megmutatni.

A téli olimpiát mások is felhasználják arra, hogy megmutassák magukat, növeljék a népszerűségüket, na de így?!

Sophia Kirkby a téli olimpia több sportágát kipipálta

Miután a női páros szánkóversenyeken végzett, Kirkbynek marad ideje a szocializálódásra is. Elárulta: társkereső alkalmazásokat is letöltött, és nyitott más sportágak képviselőire is – bár szerinte a merítési lehetőségek meglehetősen korlátozottak.

Szánkóban már mindenkit ismerek. Bobban már nem próbálkozom. Skeletonban szerintem mindenkinek barátnője van. Curlingben pedig… hát, őket nem ismerem, de szerintem mindenki apuka

– viccelődött az amerikai sportoló.

A hokis sztárok leoltották a nagy étvágyú szinglit

Sophia Kirkby posztja akkora hullámokat vert, hogy a holland Sportnieuws.nl podcastjában is téma lett. A korábbi olimpiai bajnok hokisok, Ellen Hoog és Naomi van As nevetve elemezték az amerikai sportoló „stratégiáját”.

Ellen Hoog és Naomi van As nem rejti véka alá a véleményét, mit is gondolnak Sophia Kirkby ismerkedési módszereiről

Fotó: Instagram

Szerintük Kirkby pontosan tudja, mit csinál: az Instagram-oldala tele van olimpiai pillanatokkal, videókkal, látványos outfitekkel – ideális terep az ismerkedéshez. Hoog szerint, ha ez nem működne, Kirkby nem csinálná, míg Van As megjegyezte: vannak sportolók, akik minden energiájukat az érmekre fordítják, mások viszont élvezik az olimpiai falu nyüzsgését is.

A két hokis, miként arról képet is posztoltak, közismert nemzetközi jellel kommentálta a Kirkby felhívását.

Egy biztos: Sophia Kirkby már most az egyik legismertebb név lett a téli olimpián – még akkor is, ha nem feltétlenül az eredménylisták élén.