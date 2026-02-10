A megnyitóünnepségen Haiti zászlóvivőjeként hívta fel magára a figyelmet, Stevenson Savart bemutatkozása a téli olimpián pedig elnyerte a közönség szívét. A Karib-térségből érkező sportoló a 64. helyen ért célba, a szurkolók valóságos üdvrivalgással fogadták, ő pedig tisztelete jeléül meghajolt.

Stevenson Savart fiatalon sokat küszködött, mert az emberek bolondnak nézték, de már nem érdekli, mert a téli olimpián versenyez

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Stevenson Savart a téli olimpia szenzációja

„Az a cél, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, és feszegessem a határaimat. Hatalmas büszkeség és öröm viselni ezt a ruhát, és szeretnénk kis országunk példaképeivé válni” – mondta Savart. „Reményt szeretnénk adni nekik, mert jelenleg elég borús időszakot élnek át, ezért is szeretnénk ráirányítani a figyelmet a kis országokra.”

Haiti nem először delegál versenyzőt a téli olimpiára. Richardson Viano alpesi síző ott volt 2022-ben, Pekingben. Viano inspiráló volt Savart számára, aki ugyan Haitin született, de Franciaországban, a Vogézek régióban nőtt fel, ahol gyerekként megismerkedett a síeléssel.

Savart még 2023-ban mutatkozott be a világkupában, azóta pedig két világbajnokságon is versenyzett. Nagy segítséget kapott, hiszen az Olimpiai Szolidaritás Program ösztöndíjasaként tudta megvásárolni a szükséges felszereléseket, hogy elindulhasson az olimpián.

„Amikor fiatalabb voltam, nehéz volt az egyetlen színes bőrű síelőnek lenni. Az emberek nagyon kitartóan bámultak, és ez zavarba ejtő tud lenni. De ahogy öregszel, már nem érdekel, csak csinálod a dolgod” – mondta Savart.

Savart továbbra is elszántan küzd azért, hogy komolyan vegyék. Kemény munkájával és ambíciójával meg akarja mutatni a fiataloknak, hogy minden lehetséges.

A jamaicai bobosok és az etióp sífutók méltó utódja...