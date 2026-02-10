Szeles Mónika tavaly nyáron beszélt először nyilvánosan arról, hogy 2022-ben myasthenia gravis nevű neuromuszkuláris autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála. A kór izomgyengeséget okoz, és jelentősen befolyásolja a mindennapi életet - írja a dailymail.com.

Szeles Mónika 1990-ben, mindössze 16 évesen nyerte meg a Roland Garrost, miután a döntőben legyőzte Steffi Grafot

Fotó: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Szeles Mónika szenvedése: kettős látás, gyengeség

Az Associated Pressnek adott interjújában elmondta, sok időre volt szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a diagnózist és nyíltan beszéljen róla.

Amikor megkaptam a diagnózist, csak annyit mondtam: Mi?! Ez egy nagyon nehéz betegség, amely a mindennapjaimat is komolyan érinti.

A tünetek nála először ütögetés közben jelentkeztek: arról beszélt, hogy néha melléütött, máskor pedig kettős látás miatt úgy érezte, mintha „két labdát látna”. Azt is elárulta, hogy eleinte nem is hallott erről az állapotról, csak az orvosi vizsgálatok után derült ki, mi áll a panaszai mögött.

„Jobb későn kezdeni, mint soha”

Szeles a közelmúltban egy üzenetben arról írt, hogy továbbra is fontos számára az egészségtudatos életmód és a mozgás. Bejegyzésében hangsúlyozta: még ha későn is, de mindig érdemes elindulni.

„Emlékeztetem magam arra, hogy jobb későn kezdeni, mint egyáltalán nem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy igyekszik pozitívan hozzáállni az új helyzethez.

A teniszezőlegenda célja nemcsak az, hogy saját állapotát karbantartsa, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a kevéssé ismert betegségre, és segítsen azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek.

Egy élet tele újrakezdéssel

Szeles Mónika pályafutása során már többször is bizonyította, hogy rendkívüli lelki ereje van. A magyar származású klasszis mindössze 16 évesen nyerte meg első Grand Slam-tornáját az 1990-es Roland Garroson, majd elképesztő dominanciával összesen kilenc GS-trófeát gyűjtött be.

Karrierjét 1993-ban drámai esemény törte meg, amikor Hamburgban, egy negyeddöntő során egy megszállott szurkoló a pályán hátba szúrta. A támadó egy csaknem 23 centis késsel sebesítette meg, a szúrás milliméterekre volt a gerincétől. A férfiról később kiderült, hogy Steffi Graf fanatikus híve volt, és „leckét akart adni” Szelesnek. A teniszezőt hordágyon vitték le a pályáról, majd több mint két év kihagyás után tért vissza a sportág élvonalába. Még utána is sikerült GS-címet nyernie.