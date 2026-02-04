A World Snooker bejelentette, hogy a közkedvelt sznúker játékos és kommentátor, John Virgo 79 éves korában elhunyt. Virgo, aki 1979-ben megnyerte a brit bajnokságot, sikeres játékoskarriert tudhatott magáénak, de leginkább kommentátorként volt ismert. A World Snooker közleménye így szól: „Ma reggel megerősítést nyert, hogy „JV” Spanyolországban, ahol az utóbbi években élt, elhunyt. Hátrahagyva feleségét, Rosie-t, valamint gyermekeit, Garyt és Brook-Leah-t.”

A sznúker legendája volt John Virgo

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A sznúker társadalma egy emberként gyászol

Virgo az 1980-as években kettős karriert futott be a biliárdasztalnál és a kommentátorok fülkéjében, de 1994-ben, miután visszavonult a játékból, a BBC sznúker közvetítéseinek egyre jelentősebb szereplőjévé vált. Előtte még játékosként 1979-ben bejutott a világbajnokság elődöntőjébe a sheffieldi Crucible-ben, ahol Dennis Taylor ellen veszített, majd Eddie Charlton legyőzte a harmadik helyért folyó mérkőzésen. A Preston Guild Hallban megrendezett brit bajnokságon Tony Meo, Steve Davis és Taylor legyőzése után 14-13-ra nyerte a döntőt Terry Griffiths ellen.

A hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan így nyilatkozott a hír után: „Befejeztem a mérkőzésemet, amikor meghallottam a hírt, hogy JV elhunyt. Szeretettel gondolok Rosie-ra, Brooke-ra és Garyre. Nagyszerű barát volt, akivel nagyon szerettem együtt lenni, teljesen le vagyok törve.” Jim Davidson, aki Virgo mellett a Big Break műsorvezetője volt, így írt Instagramon: „Összetört a szívem, amikor meghallottam, hogy nagyszerű barátom, John Virgo 79 évesen elhunyt. Micsoda személyiség, micsoda tehetség volt! A Big Breakben együtt töltött időtől a sznúker kommentátori székig sok-sok embernek hoztál örömet. Nyugodj békében, John! Hiányozni fogsz.” A négyszeres világbajnok Mark Selby az X-en így írt: „Olyan szomorú hallani John Virgo elhalálozásának hírét!!! Olyan remek ember és óriási személyiség volt!! Nagyon fog hiányozni! Nyugodj békében, JV.”

Neil Robertson, a 2010-es világbajnok így nyilatkozott: „Nagyszerű személyiség, kiváló szakértő és kommentátor volt. Néhány évvel ezelőtt a világbajnokságon volt szerencsém vele együtt kommentálni, és akkor nagyra értékeltem, milyen tehetséges volt. Nemrégiben néhány nagyszerű embert vesztettünk el a sportágunkból, ami hihetetlenül szomorú.”