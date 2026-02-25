Nem indul az áprilisi úszó országos bajnokságon Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka. A világ- és Európa-bajnok erről a Nemzeti Sportban szerdán megjelent interjúban számolt be, amelyben a 22 éves klasszis elmondta: azért döntött így, mert az ősszel megérezte, hogy nem tesz jót a túl sok utazás, hiszen a világkupa-viadalok mellett magaslati edzőtáborba, majd karácsonykor Magyarországra is repült. A magyar országos bajnokságot április 15. és 19. között Sopronban rendezik meg. Kós Szoboszlai Dominikről is beszélt, miután megelőzte a Premier League-győztes labdarúgót a Nemzeti Sport Gálán.

Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Egyesült Államokban készülő Kós az elmúlt hétvégén a Texas egyetem csapatát vezette győzelemre a SEC konferencia döntőjében, ahol ő lett a legeredményesebb versenyző. Megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

„Én nem voltam csúcsformában, azt a nagydöntőre tartogatjuk” - mondta Kós.

Az olimpiai bajnok úszó úgy fogalmazott, hülyeséget csinált, mert nem indult meg elég erősen kétszáz háton, így másodikként ért célba fő számában. Elmondta, hogy edzője, Bob Bowman megdorgálta az ezüstérem után.

„Már úgy mentem oda hozzá, hogy előre jeleztem, tudom, mit fog mondani, nem tud meglepni. Nem is tudott. Leszúrt, de meg is érdemeltem. Kellett, hogy megszidjon, ez tett igazán motiválttá a gyorsváltóra. Kellenek az ilyen pillanatok, van, amikor elfelejtem, mi a dolgom, mit kell csinálnom, ki is vagyok” - ecsetelte az olimpiai bajnok.

Kóst 2024 után 2025-ben is megválasztották az év férfi sportolójának. Az úszó hatalmas elismerésként tekint a duplázásra és nem gondolta, hogy ő nyer. Az járt a fejében, hogy Szoboszlai Dominik lesz a befutó.

Focidrukkerként az én szememben nagyon nagy eredmény megnyerni az angol bajnokságot. Oké, hogy én meg világbajnokságot nyertem, meg úsztam az ősszel két világcsúcsot rövid pályán, én mégis saját magam ellen szavaznék…”

„Ugyanakkor nagy megtiszteltetés az újabb győzelem, és azt mutatja, hogy amit szeretnék, hogy vissza akarok adni valamit az embereknek abból, amit én kaptam az úszástól és tőlük, tényleg meg is történik. Nekem fontos, hogy mások is örüljenek az eredményeimnek: nem csak magamért csinálom, ha így lenne, nem maradnék sokáig a sportban és a legjobbak között” - vélekedett Kós.