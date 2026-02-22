Jackie Chant is vastapsra késztették a téli olimpia magyar hősei, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei.

Téli olimpia: imádta a közönség a Tom Jones-egyveleget, fantasztikus gálaműsorral búcsúzott a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova és Sviatchenko

Fotó: RYO AOKI / Yomiuri

A téli olimpia újabb nagy pillanata

A sportág legkiválóbb képviselői immár tét nélkül, felszabadultan korcsolyázhattak, kizárólag arra kellett figyelniük, hogy kapcsolatot teremtsenek a közönséggel és egy utolsó nagy élménnyel ajándékozzák meg a rajongókat. A programot a hazaiak korábbi nagy kedvence, a világ- és ötszörös Európa-bajnok Carolina Kostner nyitotta.

A magyar színekben szerepelt Pavlova és Sviatchenko tizedikként lépett jégre és hamar vastapsra késztette a publikumot, amely nagy ovációval és ütemes tapssal követte végig Tom Jones Sex bomb című számára előadott könnyed produkciót, amely épp úgy hibátlanul sikerült, mint múlt vasárnap a rövidprogram és hétfőn a kűr.

A közönség soraiban olyan világsztár is feltűnt, mint

a világhírű hongkongi színész, Jackie Chan. De az igazi üdvrivalgást persze nem ő, hanem az amerikai csapat közös jégre lépése váltotta ki, olyan örökzöld slágerekre, mint a Queentől a We will rock you, vagy éppen Beyoncétől a Diva.

Does it get better than Jackie Chan at the Olympics? 🔥



No, the answer is no, it doesn’t get better than that 🙌 pic.twitter.com/TGQT1qVPT1 — TNT Sports (@tntsports) February 21, 2026

A végén Ilia Malinin - akihez a milánói játékok egyik legnagyobb drámája kötődik, mivel az egész olimpia talán legbiztosabb aranyesélyeseként csak nyolcadik lett a férfiak között - természetesen a kűrrel ellentétben gond nélkül mutatott be négyfordulatos ugrást és a védjegyévé váló hátra szaltót is. A tengerentúli szupersztár aztán szerepet kapott a nők között idén Európa-bajnok Niina Petrokina műsorában is, melyben az észt műkorcsolyázó több férfival is kacérkodott, ezek egyike volt Malinin.

Könnyedségben, lazaságban még egy szintet lépett az olaszok kedvenc párosa, Sara Conti és Niccolo Macii, akik egyeseket még a közönség soraiból is táncolásra sarkalltak a Macarena és a YMCA ismert mozdulatsoraival, aztán persze káprázatos emelésekkel a párosokra jellemző show sem maradt el a Cotton eye Joe-ra. A legnagyobb várakozás még úgy is Malinint övezte, hogy Milánóban elmaradt a várakozásoktól. A csapatban azért aranyérmes sztár kapucnis pulóverben előadott korcsolyázása olyan szinten elvarázsolta a jelenlévőket, hogy helyenként síri csend honolt a csarnokban, aztán persze a közönség valóságos hangrobbanásban tört ki minden egyes sikeres ugrást követően.