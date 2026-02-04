A pénteki megnyitó előtti versenyekre érvényes „egyet fizet, kettőt kap” akcióval próbálja meg felpörgetni a jegyeladásokat a milánói-cortinai téli olimpia szervezőbizottsága – számolt be a hírről az MTI.

Pénteken tartják a 2026-os téli olimpia megnyitóját

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A Sports Businnes Journal hétfői cikkében olvasható, hogy az olimpia megnyitójára szóló jegyek általában a legkeresettebbek közé tartoznak, ezért is lehet váratlan a szervezőbizottság újabb akciója. A bejelentett promóció keretében a szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért a szerda és péntek közötti események egy részére, akkor ugyanis már megkezdődnek a curling viadalai. Az akció továbbá érvényes lesz s csütörtöki férfi big air selejtezőjére (hódeszka ) és a pénteki Svédország–Németország női jégkorong csoportmérkőzésre is.

Ez egy nagyon jó előadás, és bárki, aki jegyet keres, még mindig van egy pár, de nem túl sok

– fogalmazott korábban Christophe Dubi, a viadal ügyvezető igazgatója. Ami a megnyitót illeti: kedd délutánra elfogytak a legolcsóbb, D-kategóriás jegyek, azonban C-, B- és A-kategóriás belépőket még lehet vásárolni. Dubi továbbá arról is beszélt, hogy a milánói San Sirót hatalmas helyszínnek tartja az ünnepséghez, s érzése szerint teltház lesz péntek este.

A legolcsóbb (már nem kapható) jegyek 206 eurós árcédulát kaptak, míg az elérhető, C-kategóriás belépőkért 700 eurót kérnek a szervezők. A fellépők között megtaláljuk az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey-t, Laura Pausinit, valamint Andrea Bocellit.

Az eseményre kilátogató nézők többsége a férfi jégkorongtornára kíváncsi, hiszen 2024 óta először láthatjuk jégen az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjait. Nagy nézőközönséget vonz még a sílövészet és a sífutás, de a 2026-os eseményen bemutatkozó síalpinizmusra gyakorlatilag minden jegy elfogyott.