Jászapáti Petra elülső keresztszalag-szakadás miatt, míg a Liu testvérek az országváltás következtében nem képviselhették Magyarországot az ötkarikás játékokon, ez pedig jelentősen csökkentette az esélyeket a magyar éremre. A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros járt a legközelebb a dobogóhoz, ám a csoda végül nem jött össze, miután a téli olimpia páros versenyében Kanada mögött a negyedik helyen végzett.

Kialudt a láng a téli olimpia záróünnepségén

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Három magyar olimpikon számíthat jutalomra a téli olimpia után

„A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hivatalosan nem határozta meg, hogy mennyi pénzt kap az a sportoló, aki aranyat nyer az olaszországi játékokon. Ennek egyik oka az, hogy a szervezetben is reálisan látták az esélyeket, a másik pedig az, hogy nálunk ugyanannyi pénzt kapnak a téli olimpián kiugró eredményt elérő versenyzők, mint a nyári játékokon sikeres sportolók” – írja a témával foglalkozó cikkében a Blikk.

Mint ismert, a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon az első helyezett 55, a második 39,2, a harmadik 31,5, a negyedik 23,6, az ötödik 15,7, a hatodik 12,5, a hetedik 6,2, a nyolcadik pedig 3,08 millió forintos jutalmat zsebelhetett be, természetesen bruttóban. Vagyis a nemrég véget ért téli olimpia után három magyar olimpikon kap jutalmat, a műkorcsolyázók páros versenyében negyedik Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, valamint Kim Minszok, aki hetedik helyével éppen lecsúszott a pontszerző helyekről.