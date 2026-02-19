A téli olimpia 16. sportágaként mutatkozott be csütörtökön a síalpinizmus, amelynek történelmi debütálására Bormióban, a Stelvio Sícentrumban került sor. A sprintszámban a 18 női és 18 férfi versenyzőnek egy 725 méteres pályát kellett leküzdeniük, miközben a legmagasabb pont 1265 méteren helyezkedett el. Az első szakasz sífutás volt hegymenetben, akadályokat kerülgetve, majd jöhetett a lépcsőmászás, melyet sílécekkel a hátukon teljesítettek az indulók. Zárásként jött egy újabb kaptató, aztán a lesiklás egy kanyargós pályán.

A téli olimpia debütáló sportjának első dobogósai

Fotó: Szilágyi Anna / MTI/EPA

Svájci és spanyol aranyérem a téli olimpia csütörtöki napján

A nőknél előzetesen a 2025-ös világranglista-vezetőt, a francia Emily Harropot tartották a legesélyesebbnek. A favorit vezetett is a verseny első felében, a második „depózásnál” azonban a kelleténél kicsit több időt töltött a lécei felcsatolásával, ezt kihasználva a nyakában lihegő svájci Marianne Fatton elé került. Végül kiderült, hogy ez a mozzanat döntötte el az első hely sorsát, mert később Harrop már nem tudott visszaelőzni és riválisától jóval elmaradva, másodikként ért a célba. A harmadik a spanyol Ana Alonso Rodriguez lett – írta tudósításában az MTI.

A férfiaknál három esélyest kiálítottak ki az esemény előtt, a spanyol Oriol Cardona Collt, a svájci Jon Kistlert és a francia Thibault Anselmet-t. Mindhárman be is jutottak a hatfős döntőbe, ahol a két svájci finalista indított a legjobban, de aztán a spanyol remekül vette a lépcsős akadályt, sőt több riválisa el is esett. Cardona Collnak így már az is elégnek bizonyult, hogy nem vétett hatalmas hibát, s végül meg is szerezte Spanyolország történetének második téli olimpiai aranyérmét. Mögötte az orosz Nikita Filippov végzett, míg a harmadik helyet Anselmet csípte meg.

Az egyéni versenyekkel a síalpinizmus bemutatkozása még nem ért véget, hiszen szombaton jönnek a váltóversenyek.

Eredmények, női sprint:

1. Marianne Fatton (Svájc) 2:59.77 p

2. Emily Harrop (Francaiország) 3:02.15

3. Ana Alonso Rodriguez (Spanyolország) 3:10.22

Férfi sprint: