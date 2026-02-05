Hamarosan kezdetét veszi a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, s a frissen debütáló síalpinizmus révén már 16 sportágban összesen 116 versenyszámban avatnak bajnokot. A síhegymászás megnevezésre is hallgató versenyszám a 2020-as lausanne-i téli ifjúsági játékokon mutatkozott be, egy évvel később pedig azt is bejelentették, hogy a 2026-os viadalra is felvételt nyert.

A síalpinizmust is felvették a 2026-os téli olimpia programjába

Fotó: SERCAN KUCUKSAHIN / ANADOLU

De mit kell tudni a téli olimpia új sportjáról?

A síalpinizmus a sísport legősibb formája, ahol a sportoló a síelés és a hegymászást ötvözi. Fontos kiemelni, hogy a léceket itt nemcsak lesikláshoz, hanem a felfelé haladáshoz is használják, a csúszás ellen pedig egy speciális tapadó kiegészítőt alkalmaznak. Az olimpia.hu korábbi ismertetőjéből kiderül, hogy Magyarországon egészen a 2010-es évekig rétegsportnak számított, azóta viszont ugrásszerű növekedést ért el. A magyaroknak külön kedvező, hogy ez egy olyan szám, amely nem igényli magashegység közelségét.

A versenyszerű símászás (skimo) során a sportolóknak egy kijelölt ösvényt kell követniük, miközben ellenőrzőpontokon haladnak át. Nehézségét mutatja, hogy a versenyzőknek vegyíteniük kell a sítúrázást, a telemarkot, a sípályákon való síelést és a hegymászást is.

A téli olimpiai programba legutóbb 1998-ban vettek fel új sportágat, akkor a hódeszka mutatkozott be. A síalpinizmus a 16. sportág.

Magaslati felvétel a versenynek is otthont adó Stelvio Sícenterről

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Miért érdekel ennyi embert egy debütáló sportág?

Az MTI keddi jelentése szerint a síalpinizmusra hatalmas érdeklődést mutattak a szurkolók, hiszen – mint írták – gyakorlatilag minden jegy elfogyott a három versenyszámra. Február 19-én, egy nap alatt rendezik meg a női és férfi sprintet, míg a vegyes váltót két nappal később bonyolítják le a Stelvio Sícentrumban, Bormióban. A program három előfutamot, két elődöntőt és egy finálét tartogat versenyszámonként, a futamok gyakorlatilag pár perc alatt véget is érnek. Az indulókat tekintve 18 férfi és 18 női versenyző kvalifikált, magyar résztvevője nem lesz a viadalnak.