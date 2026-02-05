Live
Új sportág került be a 2026-os téli olimpia programjába, amely nem kis meglepetésre rengeteg szurkolónak felkeltette az érdeklődését. A síalpinizmus három versenyszámára gyakorlatilag minden jegy elfogyott, de mit is kell tudni a téli olimpia debütáló sportágáról?

Hamarosan kezdetét veszi a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, s a frissen debütáló síalpinizmus révén már 16 sportágban összesen 116 versenyszámban avatnak bajnokot. A síhegymászás megnevezésre is hallgató versenyszám a 2020-as lausanne-i téli ifjúsági játékokon mutatkozott be, egy évvel később pedig azt is bejelentették, hogy a 2026-os viadalra is felvételt nyert.

A síalpinizmust is felvették a 2026-os téli olimpia naptárába
A síalpinizmust is felvették a 2026-os téli olimpia programjába
Fotó: SERCAN KUCUKSAHIN / ANADOLU

De mit kell tudni a téli olimpia új sportjáról?

A síalpinizmus a sísport legősibb formája, ahol a sportoló a síelés és a hegymászást ötvözi. Fontos kiemelni, hogy a léceket itt nemcsak lesikláshoz, hanem a felfelé haladáshoz is használják, a csúszás ellen pedig egy speciális tapadó kiegészítőt alkalmaznak. Az olimpia.hu korábbi ismertetőjéből kiderül, hogy Magyarországon egészen a 2010-es évekig rétegsportnak számított, azóta viszont ugrásszerű növekedést ért el. A magyaroknak külön kedvező, hogy ez egy olyan szám, amely nem igényli magashegység közelségét. 

A versenyszerű símászás (skimo) során a sportolóknak egy kijelölt ösvényt kell követniük, miközben ellenőrzőpontokon haladnak át. Nehézségét mutatja, hogy a versenyzőknek vegyíteniük kell a sítúrázást, a telemarkot, a sípályákon való síelést és a hegymászást is. 

A téli olimpiai programba legutóbb 1998-ban vettek fel új sportágat, akkor a hódeszka mutatkozott be. A síalpinizmus a 16. sportág.

Rescuers pilot a helicopter to retrieve Norway's Fredrik Moeller after he crashed during the first official training for the men's downhill alpine skiing event ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 4, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Magaslati felvétel a versenynek is otthont adó Stelvio Sícenterről
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Miért érdekel ennyi embert egy debütáló sportág?

Az MTI keddi jelentése szerint a síalpinizmusra hatalmas érdeklődést mutattak a szurkolók, hiszen – mint írták – gyakorlatilag minden jegy elfogyott a három versenyszámra. Február 19-én, egy nap alatt rendezik meg a női és férfi sprintet, míg a vegyes váltót két nappal később bonyolítják le a Stelvio Sícentrumban, Bormióban. A program három előfutamot, két elődöntőt és egy finálét tartogat versenyszámonként, a futamok gyakorlatilag pár perc alatt véget is érnek. Az indulókat tekintve 18 férfi és 18 női versenyző kvalifikált, magyar résztvevője nem lesz a viadalnak.

