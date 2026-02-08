Amikor Chloe Kim Long Beach havas lejtőin először pattant snowboardjára csupán négyévesen, kevesen sejtették, milyen történelmi karrier bontakozik ki abból a kis kaliforniai pályáról. Ma, 25 évesen, Kim már nem csupán a női snowboard halfpipe valaha volt egyik legeredményesebb versenyzője – hanem egy élő legenda, aki az olimpiai sportágak egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. Pyeongchangban 2018-ban mindössze 17 évesen szerzett aranyérmet, ezzel a világ legfiatalabb női olimpiai bajnokává vált halfpipe snowboardban. Négy évvel később, a pekingi 2022-es téli játékokon megvédte címét – ezzel első nőként nyert egymás után két téli olimpiai aranyat ebben a műfajban.

A téli olimpia egyik sztárja

Fotó: Chloe Kim Instagram-oldala

A téli olimpia szerelmesi mind kíváncsiak Chloe Kimre

De Kim nem elégedett meg a múlt dicsőségével. Miután a ’22 utáni szezonban rövid pihenőt tartott, részben a kiégés és mentális egészség kérdéseivel való küzdelem miatt, 2024-ben újra versenyzésre készült – és azóta is vitathatatlanul a világ élvonalában maradt. 2024 és 2025 során visszatért a X Games versenyeire, ahol sorozatban aratott győzelmeket, és tovább gyarapította veretlenségi sorozatát a World Cup versenyeken is. A 2025-ös szezon egyik csúcspontja volt, amikor Kim harmadik világbajnoki címét is begyűjtötte a snowboard halfpipe világában, a FIS Snowboard World Championships versenyén St. Moritzban. Az első hely megszerzésével nem csak a világranglista élén végzett, de hivatalosan is kvalifikálta magát az USA csapatába a 2026-os olaszországi téli olimpiára.

A technikai fegyvertárában is történelmi újítások szerepelnek. Kim volt az első nő, aki versenyen back-to-back 1080°-os fordulatokat mutatott be – egy manőver, amely első olimpiai aranyát is meghozta –, és később legyőzhetetlen trükköket is kipróbált, köztük a 1260°-ot és a cab double cork 1080°-ot. A Milánó-Cortina 2026 téli olimpia előtt azonban nem csak dicsőséggel telt az út. Januárban, mindössze hetekre az olimpia előtt, Kim vállsérülést szenvedett egy edzésen Laaxban, Svájcban: a félcső gyakorlása közben egy „silly fall” során kificamodott a válla, majd később a labrum (vállizület-gyűrű) részleges elszakadását diagnosztizálták.