A megnyitó ünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a 2026-os milánói-cortinai olimpia. A téli olimpia csapatai közül a 86-ként érkezett meg a magyar csapat, aminek sajátos oka volt.

Először fordult elő olimpiák történetében, hogy a csapatok több, négy helyszínen is felvonultak. A téli olimpia megnyitója, a milánói San Siro mellett Livignóban, Cortinában és Predazzóban is vonultak sportolók, ki-ki szálláshelyéhez legközelebb, így egy-egy nemzet csapatai akár „négy darabban” is vonulhattak.

Bevonult a magyar csapat a 2026-os téli olimpia megnyitóján
A téli olimpia több helyszínén is felvonultak a sportolók, itt a magyarok érkeznek a San Siróba
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A téli olimpia 86. csapata volt a magyar

A magyarok 86. csapatként érkeztek, hiszen az olasz névsor volt a mérvadó, náluk pedig az ”u” betűnél szerepelnek a magyarok, Ungheria Magyarország olasz megfelelője.

A magyar csapat 15 főből áll, a zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence, két rövidpályás gyorskorcsolyázó vitte Milánóban, de Predazzóban is vonultak magyar sportolók.

Íme, a magyar csapat érkezése:

 

