A megnyitó ünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a 2026-os milánói-cortinai olimpia. A téli olimpia csapatai közül a 86-ként érkezett meg a magyar csapat, aminek sajátos oka volt.
Először fordult elő olimpiák történetében, hogy a csapatok több, négy helyszínen is felvonultak. A téli olimpia megnyitója, a milánói San Siro mellett Livignóban, Cortinában és Predazzóban is vonultak sportolók, ki-ki szálláshelyéhez legközelebb, így egy-egy nemzet csapatai akár „négy darabban” is vonulhattak.
A téli olimpia 86. csapata volt a magyar
A magyarok 86. csapatként érkeztek, hiszen az olasz névsor volt a mérvadó, náluk pedig az ”u” betűnél szerepelnek a magyarok, Ungheria Magyarország olasz megfelelője.
A magyar csapat 15 főből áll, a zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence, két rövidpályás gyorskorcsolyázó vitte Milánóban, de Predazzóban is vonultak magyar sportolók.
Íme, a magyar csapat érkezése:
