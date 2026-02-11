A leghosszabb női egyéni számban a rontott lövésekért egyperces büntetés járt, így a végeredményt alapvetően a lövőteljesítmény határozta meg. A mezőny első felében rajtoló Hrisztova hibátlan sorozatának köszönhetően sokáig vezetett, és komoly esélye volt a szenzációra a téli olimpia 15 kilométeres női egyéni versenyén.

Julia Simon, a francia válogatott sílövője a női 15 kilométeres egyéni verseny során a milánói–cortinai játékokon az anterselvai biatlonarénában 2026. február 11-én. A sportoló később téli olimpiai aranyérmet nyert.

Összeomlott a 2018-as téli olimpiai bajnok

A versenyzők négy sorozatot teljesítettek – fekvő, álló, majd ismét fekvő és álló testhelyzetben. Kevés volt a hibátlan produkció, de a franciáknak az egy, illetve két rontott lövés is belefért: Simon egy, Jeanmonnot két hibával is Hrisztova elé került. Mindketten tagjai voltak a vasárnap aranyérmes francia vegyes váltónak.

A 2018-as olimpiai bajnok svéd Hanna Öberg három lövést rontott és csak 41. lett, míg a négy éve győztes német Denise Herrmann az előző játékok óta visszavonult.

„Szeretném, ha békén hagynának ezzel”

Simon győzelme után ismét szóba került az ügye. „Szeretném, ha békén hagynának ezzel. Úgy gondolom, hogy már senkinek sem kell semmit bizonyítanom. Szeretném, ha hagynának biatlonozni” – mondta az Eurosportnak, hozzátéve, hogy a csapaton belül már túlléptek a történteken.

A tízszeres világbajnokot októberben három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert egyik csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint a francia válogatott fizioterapeutájának bankkártyáját használta online vásárlásokhoz.

A bíróságon azt mondta, nem volt anyagi motivációja, tettét nem tudta megmagyarázni, és pszichológus segítségét kérte. A pénzbírság mellett a francia szövetség hat hónapos eltiltást szabott ki rá, amelyből öt hónapot felfüggesztettek.

„Nagyon jól felépítettem a mai versenyt, jól ment a sífutás” – értékelt Simon. Elárulta, figyelmeztették, hogy Franziska Preuss lehet a legveszélyesebb riválisa, de úgy érezte, a német versenyző a végén hibázni fog. Az addig hibátlan Preuss az utolsó lövészetnél kettőt rontott, így végül tizedik lett.

Sílövészet, női 15 km:

1. Julia Simon (Franciaország) 41:15.6 perc (1 lövőhiba)

2. Lou Jeanmonnot (Franciaország) 53.1 mp hátrány (2)

3. Lora Hrisztova (Bulgária) 1:04.5 p hátrány (0)