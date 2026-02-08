Ellopta a show-t a biatlonista, akinek a síbotja átszúrta az arcát

Juliane Frühwirt ifjúsági olimpiai bajnok, junior-világbajnoki ezüstérmes és juniorként Európa-bajnok is volt sílövészetben, így a német biatlon egyik legnagyobb tehetségének tartották. Felnőttként azonban már nem tudott igazán nagy sikereket elérni: a világkupakeretbe is csak elvétve tudott bekerülni, az ottani legjobb eredménye egy 23. hely volt még 2022 végéről. A mostani idényben már kevesebbet is versenyzett, így aztán nem volt esélye arra, hogy az álmát teljesítve ott legyen a téli olimpiai játékokon. A milánói-cortinai viadal a sílövőknek vasárnap kezdődik el, előtte azonban a 27 éves Frühwirt magára vonta a figyelmet: bejelentette a visszavonulását.

A német biatlon egyik nagy tehetségének tartott Juliane Frühwirt nem jutott ki a téli olimpiai játékokra.

Fotó: DPA/Sven Hoppe

A német biatlonista, Juliane Frühwirt visszavonult a téli olimpia előtt

A héten a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a német sportolónő részben azzal indokolta a döntését, hogy nem tudott teljesen felépülni korábbi balesetéből. Ezzel egy 2024 márciusában történt esetre utalt: éppen bemelegített egy verseny előtt, amikor elesett, méghozzá olyan szerencsétlenül, hogy az egyik síbotja súlyos sérülést okozott neki.

A bot átszúrta az arca bal oldalát és a felső állkapcsát, mindkét állkapocsízülete kificamodott, valamint elvesztette a nyelvének egy részét.

A balesetet hosszú rehabilitáció követte, de később az addigi eredményeit Frühwirt már nem tudta megközelíteni sem.

Juliane Frühwirt a visszavonulása ellenére a folytatásban sem távolodik el a sporttól: a jövőben szeretné a fiatalokat segíteni legalább olyan nagy sikerek eléréséhez, mint amekkorákban neki volt része.