Pedig még alig kezdődött el. Rémálomszerűen indult a férfi alpesisí lesiklás téli olimpiai programja a bormiói pályán: a szerdai első hivatalos edzésen a norvég Fredrik Möller nagy tempónál hibázott, elesett, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A pálya szélén hosszú percekig ápolták, mielőtt kiemelték a nyomvonalból.

A téli olimpia első hivatalos edzésén bukott 25 éves norvég számára különösen rossz előjel, hogy ez néhány héten belül már a második komoly esése — szúrta ki az m4sport.hu. Decemberben a Val Gardena-i világkupa-lesiklásban egy ugratónál elvesztette az uralmát, félelmetes erővel vágódott a lejtőre. A beszámolók akkor csigolyatöréseket szenvedett, műtét nélkül megúszta, de hetekre kidőlt.

Fredrik Möller számára elképesztően pechesen indult a téli olimpia Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fredrik Möller számára elképesztően pechesen indult a téli olimpia
Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Möller január elején még bizakodó hangon adott helyzetjelentést a felépüléséről, és az olimpiai indulásra készült. Ehhez képest a mostani, bormiói esés könnyen azt jelentheti, hogy máris véget ért számára az olimpia. A pontos diagnózisról és a folytatásról a versenyző orvosi vizsgálatai dönthetnek.

Téli olimpia: ugyanott esett el az ír Comerford is

Nem sokkal később az ír Cormac Comerford is bukott ugyanazon a pályaszakaszon, de ő fel tudott állni, és – bár láthatóan óvatosabban, de – be tudta fejezni a lesiklását. Comerford neve az elmúlt hónapokban azért került elő többször, mert alpesisíben kuriózumnak számít, hogy egy ír versenyző is részt vegyen a téli játékokon.

A bormiói Stelvio a férfi gyors számok egyik legkeményebb helyszíne: meredek, agresszív vonalvezetésű, és a hibákat kíméletlenül bünteti. Nem véletlen, hogy a pályát a sportágban gyakran a legnehezebbek között emlegetik. A közelmúltban világkupa-hétvégéken is több súlyos baleset történt ezen a lejtőn, ami már akkor komoly biztonsági vitákat váltott ki.

A bukásról készült felvételen jól látszik, mennyire nagy sebességnél történt a hiba.

A korábbi esése:

 

