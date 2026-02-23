Rekordok, aranyérmek, csillogás és pompa. Alapvetően ezek azok, amik elsőre eszükbe juthatnak egy olimpiával kapcsolatban. Az igazság az, hogy a valóságban egészen más dolgok miatt maradnak emlékezetesek az ötkarikás játékok. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia sem csak a sportteljesítményekről szólt: brutális bukások, szerelmi botrányok, meghökkentő jelenetek, síró világsztárok és egészen abszurd történetek követték egymást. Néha úgy tűnt, mintha Quentin Tarantino - a modern filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmrendező - egyik hollywoodi forgatókönyvét néznénk nap mint nap. De ettől lett izgalmasabb ez az egész sportesemény.
Az olimpia már rég nem arról szól, ki a leggyorsabb vagy legerősebb. A kamerák előtt és mögött emberi drámák zajlanak, amelyek sokszor nagyobb hatással vannak a nézőkre, szurkolókra, mint a versenyzés. Az olaszországi játékok pedig bőven szolgáltattak olyan pillanatokat, amelyekre az emberek még hosszú évek múlva is emlékezni fognak. Összegyűjtöttük, milyen volt valójában a 2026-os téli olimpia.
A téli olimpia kegyetlen arca: brutális bukások és drámák
A legendás amerikai síző, Lindsey Vonn már azzal is szenzációt okozott, hogy visszatért az olimpiára. A játékok előtt keresztszalag-szakadást szenvedett, és úgy tűnt, mégsem tud versenyezni. Vonn azonban dacolva a lehetetlennel mégis odaállt a rajthoz, de hatalmasat bukott. A jelenet azonnal bejárta a világsajtót, többen balga dolognak tartották, hogy sérült lábbal mégis elindult. A felvételek alapján viszont kiderült, balszerencsés volt: a válla beakadt az egyik kapuba. Lába több helyen tört, ötnél is több műtéti beavatkozásra van szüksége, hogy helyreállítsák. Számára az olimpia nem a diadalról szólt, hanem a túlélésről.
Az osztrákok versenyzője, Daniel Hemestberg valóságos horrorsérülést szenvedett. A nézők szinte lélegzetüket visszafojtva nézték az edzést Bormióban, amikor a síző sisakja is leesett a bukás után. Ömlött a szájából a vér és még néhány foga is kitört. Arról azonban fogalma sem volt, hogyan esett le a sisakja.
Egy jégkorong-játékvezetőt eltalált a korong és a bordáját fogva, összegörnyedve térdelt le a jégre. Ilyen balszerencsés esetet biztosan nem lehet látni rendszeresen. A tornát megnyerő Egyesült Államok csapatának hőse, Jack Hughes majdnem a fogát is kiköpte, de vállalta a további játékot és győztes gólt ütött.
Minden bukás megmutatja, hogy a csillogó érmek mögött milyen brutális fizikai és mentális terheléssel kell szembenézniük a versenyzőknek.
Botrányok, balhék és fegyelmi ügyek
Ahogy teltek a versenynapok, egyre világosabbá vált, a pályán kívüli történések legalább akkora figyelmet kapnak, mint az éremcsaták. Az olimpia a legfelsőbb szint, mindig extrém nyomást jelent a sportolóknak és az őket segítőknek. Hát, ez Olaszországban sem volt másképp, csak most látványosan a felszínre is kerültek egyes feszültségek.
Volt itt magánéletei botrány. A norvég biatlonos, Sturla Holm Laegreid bronzérmet nyert, azonban kiderült, megcsalta párját. Tettét be is vallotta, a történet pedig végigsöpört a médián. A hűtlenség históriája azért is kaphatott különösen nagy figyelmet, mert hazájában, Norvégiában a sportolókat gyakran nemzeti hősként tekintik. Később maga Laegreid is megszólalt a kamerák előtt.
Az ukrán csapat egyik sportolóját fegyelmi okok miatt marasztalták el, ami újabb, napokig tartó feszültséget generált a játékok alatt. Vladiszlav Heraskevicset sisakja festése miatt zárták ki. Az esetet követően a NOB elnöke, Kirsty Coventry elsírta magát. A síugrás világában sem volt nyugalom: a finn válogatott edzőjét botrányos körülmények között hazaküldték az olimpiáról, ami komoly belső konfliktusokra utalt a csapaton belül.
A csapatsportok sem maradtak botrány nélkül. Egy curlingmérkőzésen látványos vita robbant ki a pályán, amely megmutatta, hogy még a hagyományosan úri sportnak tartott szakágban is pillanatok alatt elszabadulhatnak az indulatok. Ennél is meghökkentőbb volt az a hír, amikor egy szlovák jégkorong-szurkolót bolti lopás miatt vettek őrizetbe, a 44 éves férfit 16 éve kereste a rendőrség.
Az olimpia tehát nem egy steril, idealizált világ képe, hanem sokkal inkább egy hatalmas nyomás alatti közeg egyvelege. Fiatal és középkorú sportolók élnek együtt hetekig, távol az otthonaiktól, ráadásul folyamatos médiafigyelem kereszttüzében. Nem is csoda, hogy néha elszakad a cérna. A botrányok mellett viszont van egy egészen más jellegű téma is: az olimpiai falu pezsgő éjszakai élete.
Szex, óvszerhiány és olimpiai legendák
Évtizedek óta veszik körül legendák az olimpiai falut. A sportolók számára az ötkarikás játékok egyszerre jelentik pályafutásuk csúcsát és egyben egy hatalmas hullámvasutat is. Évek munkája sűrűsödik néhány percre, meccsre, futamra. Majd amikor a verseny véget ér, hirtelen felszabadul a feszültség és többen pucérra is vetkőznek.
Milánóban a szervezőknek meggyűlt a bajuk az óvszerekkel. A játékokon ugyanis hatalmas mennyiséget biztosítanak a sportolók számára. Részben egészségügyi megfontolásból. Részben pedig azért, mert pontosan tudják, milyen intenzív társas élet alakul ki a faluban. A hírek szerint idén olyan tempóban fogytak, hogy újabb szállítmányok megrendelésére volt szükség. Több sportoló is nyíltan beszélt arról, hogy a versenyek után sokkal felszabadultabb a hangulat, hiszen mindenki ugyanabban a különleges élethelyzetben van: fiatal, csúcsformában lévő emberek, akik egy történelmi esemény részesei.
Nem véletlen, hogy az évek során számos olimpiai szerelem született, és sok sportoló később is meghatározó élményként beszél a játékok alatti időszakról.
Meghökkentő jelenetek és világsztárok: amikor az olimpia inkább showműsor lett
Minden olimpián vannak váratlan pillanatok. A 2026-os téli olimpián azonban néha egészen abszurd pillanatoknak is szemtanui lehettünk. Az egyik legderítőbb eset egy sífutóversenyen történt. Egy kutya berohant a pályára, és a versenyzők között szaladgált. A nézők és a kommentátorok is hitetlenkedve figyelték a jelenetet. A felvétel pillanatok alatt rohamosan terjedt az interneten, és sokak szerint jobban megmutatta az olimpia emberi oldalát, mint bármelyik hivatalos promóciós videó. A kutya végül hatalmas sprinttel futott be a célba.
Egy curlingmeccsen váratlan áramszünet tört ki és okozott teljes zavart. A játék megállt, a sportolók pedig tanácstalanul vártak a jégen. A norvég szurkolók eközben egészen más okból kerültek a hírekbe. Elképesztő hangulatot csináltak a lelátókon, őrültnél őrültebb jelmezekben ünnepeltek, ami szinte fesztiválhangulatot adott a versenyeknek.
Az orosz-kazah műkorcsolyázó magyar színekben, csárdásra táncolva mutatta be rövidprogramját. Sofia Samodelkina elbűvölte a magyarokat, Vittorio Monti művére készült koreográfiával. De a show-jelleghez a világsztárok jelenléte is hozzátett. Természetesen felbukkant az amerikai rapper, Snoop Dogg. Meg is próbálkozott a curlinggel, amely újabb mémcunamit eredményezett. A sport és a popkultúra határai szinte teljesen elmosódtak. Az olimpia már nemcsak verseny, globális szórakoztatóesemény is lett.
A celebek közül hatalmas figyelmet kapott a holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam sikere is, amelyet párja, a világhírű influenszer és bokszoló Jake Paul könnyei kísértek a lelátón. De ellátogatott az olimpiára többek között a teniszfenomén, Novak Djokovics, az olimpiai bajnok tornász, Simone Biles és még Zlatan Ibrahimovic is.
Az viszont, hogy a reflektorfényben világsztárok és vicces jelenetek váltották egymást, nem jelentette azt, hogy ne születtek volna komoly, mélyen emberi történetek is.
Könnyek, ígéretek és legendák
Olyan történetek is születtek, amelyek emlékeztetnek arra, miért különleges az olimpia. Az egyik legmeghatóbb jelenet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry szolgáltatta. Érzelmeivel küszködve beszélt az ukrán szkeletonos kizárásáról, és a kettejük közt folytatott megbeszélésről. Hasonlóan mély történet fűződik a norvég síugróhoz, Johann André Forfanghoz is. Közvetlenül az olimpia előtt veszítette el édesapját, de a halálos ágyán megígérte neki, harcolni fog az éremért. Forfangnak sikerült beteljesítenie ígéretét, bronzérmet nyert.
Lucas Pinheiro Braathen története tényleg mesébe illő: „egy brazil síelő vagyok, aki a szívéből fakadó brazil erővel versenyezve lett olimpiai bajnok". Az édesanyja révén brazil, édesapja ágán norvég sportoló Oslóban született, szülei válása után költözött a dél-amerikai országba.
Magyar szemmel kimondottan pikánsan alakult a Liu testvérek téli olimpiája. A korábban magyar színekben olimpiai bajnokká váló Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor már Kínát képviselte, de Milánóban messze elmaradt a várakozásoktól a projekt. Liu Shaolin Sándor végül be sem került a csapatba, ami komoly meglepetés volt. Öccse, Shaoang pedig nem tudott olyan ellenállhatatlan lenni a jégen, mint a magyar színekben. Végül nem tudott érmet nyerni. A teljesítményt a kínai sajtó is csalódásként értékelte, különösen annak fényében, hogy a honosításuk komoly sportpolitikai jelentőséggel bírt. A történet így furcsa kontrasztot adott az olimpiának: két korábbi magyar hős, akik új zászló alatt próbáltak bizonyítani, de ezúttal egyikük sem tudott igazán reflektorfénybe kerülni.
Johannes Hosflot Klaebo emberfeletti teljesítménnyel lett rekorder a téli olimpiák történetében, 2026-ban mind a hat sífutószámot megnyerte. Klaebo így már 11 téli olimpiai aranyéremmel az első helyen áll és a legendák közé emelkedett.
Műkorcsolyában egy egészen más forgatókönyv született. Ilia Malinin hatalmas esélyesként érkezett az olimpiára, hiszen az előző években technikai forradalmat hozott a sportágba a rendkívül nehéz ugrásaival. A döntőben azonban drámai hibákat vétett, kétszer el is esett, így végül a dobogóra sem állhatott fel. Malinin később bevallotta, nem volt felkészülve az olimpia hatalmas nyomására.
A játékok azt is megmutatták, mennyit változott a modern olimpia. A sport már nem önmagában létezik: közösségi média, celebkultúra, politika, pénz és személyes történetek fonódnak össze benne. Egy kutya pályára rohanása, egy világsztár rapper curlingpróbálkozása vagy egy influenszer könnyei ugyanúgy részei lettek az olimpiai narratívának, mint a történelmi teljesítmények.
A záróünnepséget a világhírű Veronai Arénában tartották. A műsorban az olasz művészet, a zene és a klasszikus, valamint a modern tánc elemei találkoztak. A ceremónia végén jelképesen eloltották az olimpiai lángot, a zászlót pedig átadták a 2030-as házigazdának, a Francia Alpok képviselőinek.