Rekordok, aranyérmek, csillogás és pompa. Alapvetően ezek azok, amik elsőre eszükbe juthatnak egy olimpiával kapcsolatban. Az igazság az, hogy a valóságban egészen más dolgok miatt maradnak emlékezetesek az ötkarikás játékok. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia sem csak a sportteljesítményekről szólt: brutális bukások, szerelmi botrányok, meghökkentő jelenetek, síró világsztárok és egészen abszurd történetek követték egymást. Néha úgy tűnt, mintha Quentin Tarantino - a modern filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmrendező - egyik hollywoodi forgatókönyvét néznénk nap mint nap. De ettől lett izgalmasabb ez az egész sportesemény.

A téli olimpia kegyetlen arca: brutális bukások és drámák

Fotó: MONTIGNY PHILIPPE / KMSP

Az olimpia már rég nem arról szól, ki a leggyorsabb vagy legerősebb. A kamerák előtt és mögött emberi drámák zajlanak, amelyek sokszor nagyobb hatással vannak a nézőkre, szurkolókra, mint a versenyzés. Az olaszországi játékok pedig bőven szolgáltattak olyan pillanatokat, amelyekre az emberek még hosszú évek múlva is emlékezni fognak. Összegyűjtöttük, milyen volt valójában a 2026-os téli olimpia.

A legendás amerikai síző, Lindsey Vonn már azzal is szenzációt okozott, hogy visszatért az olimpiára. A játékok előtt keresztszalag-szakadást szenvedett, és úgy tűnt, mégsem tud versenyezni. Vonn azonban dacolva a lehetetlennel mégis odaállt a rajthoz, de hatalmasat bukott. A jelenet azonnal bejárta a világsajtót, többen balga dolognak tartották, hogy sérült lábbal mégis elindult. A felvételek alapján viszont kiderült, balszerencsés volt: a válla beakadt az egyik kapuba. Lába több helyen tört, ötnél is több műtéti beavatkozásra van szüksége, hogy helyreállítsák. Számára az olimpia nem a diadalról szólt, hanem a túlélésről.

Az osztrákok versenyzője, Daniel Hemestberg valóságos horrorsérülést szenvedett. A nézők szinte lélegzetüket visszafojtva nézték az edzést Bormióban, amikor a síző sisakja is leesett a bukás után. Ömlött a szájából a vér és még néhány foga is kitört. Arról azonban fogalma sem volt, hogyan esett le a sisakja.