Brunner Blanca a 32. helyen zárt a női snowboard cross versenyszámban pénteken. A magyar csapat 16.-ként kijutott tagja nem akármilyen nyilatkozatot adott a milánó-cortinai téli olimpia programja után.

Még február 8-án számoltunk be arról, hogy a snowboard-mezőnyből ketten megsérültek, így Brunner Blanca indulhat a milánó-cortinai téli olimpia cross versenyszámában. A Team Hungary beszámolója akkor azt írta, hogy Brunner még ízlelgeti magában a dolgot, még próbál úrrá lenni az izgatottságán, közben pedig már száz százalékosan koncentrál az előtte álló feladatra, hiszen hamarosan rajthoz állhat élete első olimpiáján. Nos, megvolt az első ötkarikás szereplés, és a 32. helyen zárt a női snowboard cross versenyszámában pénteken.

Brunner Bianca rajthoz állhatott a téli olimpia programjában
Fotó: Szalmás Péter/olimpia.hu

Brunner megrázó vallomást tett a téli olimpiai szereplése után

Brunner Blanca így nyilatkozott a célba érését követően: „Az elmúlt másfél évben mentálisan voltak nehézségeim, sokszor féltem, nem mertem megugrani az ugratókat, pedig belül tudtam, hogy képes vagyok rá. Itt már az első körben mindent meg tudtam ugrani, és ez önbizalmat adott. Az pedig külön motivációt jelentett, hogy hallottam a hangzavart a pálya aljából, tudtam, hogy sokan eljöttek csak az én kedvemért – olyanok is, akikre egyáltalán nem számítottam –, és ez nagyon jó érzés volt.”

 

