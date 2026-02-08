Elképesztő szenzáció: még egy magyar versenyző lehet ott a téli olimpián!

Micsoda szenzáció: a snowboard-mezőnyből ketten megsérültek, így Brunner Blanca indulhat a milánó-cortinai téli olimpia cross versenyszámában! A Team Hungary beszámolója szerint még ízlelgeti magában a dolgot, még próbál úrrá lenni az izgatottságán, közben pedig már száz százalékosan koncentrál az előtte álló feladatra, hiszen hamarosan rajthoz állhat élete első olimpiáján.

Brunner Blanca is ott lehet a téli olimpia programjában

Fotó: Team Hungary

Újabb magyar versenyző a téli olimpia programjában

„Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült – nyilatkozta a MOB médiacsapatának Brunner Blanca. – Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy ma elindulok Olaszországba, és meglátjuk mi lesz… Izgatott vagyok, és nagyon boldog, de közben meg a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok! Ott leszek a rajtban és mindent megteszek, ami csak telik tőlem! A rajt előtt persze még teljesítenem kell a pályát, ez alapfeltétel, és lehet, hogy már holnap – az időjárástól függ. Hétfő, kedd és szerda az edzésnap, ezek közül bármelyik lehet, az is megtörténhet, hogy már holnap reggel ott kell állni a rajtban…”

A snowboard cross szakág női versenyeinek kvalifikációját február 13-án rendezik.