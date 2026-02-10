A milánói-cortinai téli olimpia keddi napjának Corinne Stoddard, az amerikaiak rövidpályás gyorskorcsolyázója volt a legnagyobb vesztese. Az ötkarikás játékokra éremesélyeként érkező versenyző ugyanis mindhárom keddi versenyszámában hatalmasat bukott.

Corinne Stoddard a téli olimpia legnagyobb vesztese?

Fotó: Gabriel Bouys/AFP

A 24 éves vb-ezüstérmes short track-versenyző először az 500 méteres selejtezőben bukott egy hatalmasat, majd a vegyesváltó-negyeddöntőben is bukott, de szerencséjére csapata még tovább tudott jutni. Ezt követően aztán az elődöntőben ismét elcsúszott, így két óra alatt tönkrement a teljes olimpiája.