A milánói-cortinai téli olimpia keddi napjának Corinne Stoddard, az amerikaiak rövidpályás gyorskorcsolyázója volt a legnagyobb vesztese. Az ötkarikás játékokra éremesélyeként érkező versenyző ugyanis mindhárom keddi versenyszámában hatalmasat bukott.
Corinne Stoddard a téli olimpia legnagyobb vesztese?
A 24 éves vb-ezüstérmes short track-versenyző először az 500 méteres selejtezőben bukott egy hatalmasat, majd a vegyesváltó-negyeddöntőben is bukott, de szerencséjére csapata még tovább tudott jutni. Ezt követően aztán az elődöntőben ismét elcsúszott, így két óra alatt tönkrement a teljes olimpiája.
