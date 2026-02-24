A milánói–cortinai téli olimpia sokkal több volt, mint sportünnep: Észak-Olaszország több pontján egyszerre mozdult meg a fejlesztési gépezet. A szervezők végig azt hangsúlyozták, hogy a játékokkal nem egyszeri show-ra készültek, hanem olyan beruházásokra, amelyek a helyieknek és a turizmusnak is évekig hasznot hoznak. A vita most ott kezdődik, hogy mennyibe került mindez, és mennyire lesz valódi az olimpia utáni haszon.

A Frecce Tricolori trikolór füstcsíkja Cortina felett: a téli olimpia látványból jeles, most már az a kérdés, mit hoz hosszú távon az olaszoknak a milánói–cortinai olimpia.

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Téli olimpia: minél több meglévő helyszín, minél kevesebb új építkezés

A 2026-os modell egyik kulcsa az volt, hogy a versenyek több régióban zajlottak, és a szervezők szerint a helyszínek többsége eleve megvolt, vagy ideiglenes megoldásokkal működött. A modern olimpiáknál egyre fontosabb cél, hogy ne épüljenek felesleges, később kihasználatlan létesítmények.

A gyakorlatban ez azt jelentette: nem egyetlen „olimpiai várost” húztak fel, hanem meglévő alpesi infrastruktúrára építettek rá, és ahol kellett, ott fejlesztettek.

Az olimpia költségeiről szóló viták egyik oka, hogy sokan összemossák a játékok lebonyolításának közvetlen költségvetését az állami infrastruktúra-beruházásokkal.

A 2026-os milánói-cortinai játékok összkiadása nagyjából 5,2–5,7 milliárd euró körül alakul, és ennek jelentős részét nem a versenyek szervezése, hanem utak, közlekedési fejlesztések és sportlétesítmények modernizációja teszi ki.

A rendezéshez közvetlenül kapcsolódó kiadások mintegy 1,7-1,9 milliárd euróra tehetők, míg a többi rész infrastruktúra- és közösségi beruházásokat foglal magában — írja a mondoexpat.com.

A nyilvánosságra került számok alapján a működési keret 1,7 milliárd euró körül alakult, miközben több elemzés szerint az infrastruktúrát is beleszámolva a teljes tétel ennél jóval magasabb lehet. Ez azonban nem egyedi: a legtöbb olimpiánál külön fut a rendezési büdzsé és az állami beruházási program.

Cortina vitatott ékköve: a csúszósport-központ

A legnagyobb figyelmet a cortinai bob- és szánkópálya újjáépítése kapta. A projekt a téli sportok egyik leglátványosabb, technikailag legösszetettebb helyszínét adta, ugyanakkor a fenntartása drága, ezért sok országban örök kérdés, hogy megéri-e saját pályát üzemeltetni.