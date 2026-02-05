Noha a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóját csak péntek este tartják, szerdán már a curling-játékosok belakták a csarnokukat, majd az első mérkőzéseken az áram is elment. Csütörtökön a snowboardosok is felmérték már a viszonyokat, ugyanakkor a kanadaiak háromszoros olimpiai bronzérmes snowboardos ikonja, Mark McMorris edzés közben szenvedett súlyosnak tűnő balesetet. S a férfi lesiklás második hivatalos edzésén is egy hatalmas esés okozott drámát.

Daniel Hemetsberger hatalmasat esett a téli olimpia csütörtöki edzésén a férfi lesiklóknál

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Téli olimpia: hatalmas esés az edzés során

Az osztrák versenyző, Daniel Hemetsberger még csak a pálya elején járt Bormióban, amikor egy jobbos kanyarnál a terhet túlságosan a belső lábára helyezte, ezután a síléc megcsúszott alatta, az irányítást pedig elvesztette.

Hemetsberger hatalmas erővel csapódott be a védőhálóba. A bukósisakja is lerepült, majd a szájából ömlött a vér, és a Bild fotója alapján pár foga is bánta az esést.

Jól van az osztrákok versenyző, nem hibáztat senki

Az osztrák versenyző azonban megúszta az esést, a saját lábán fel tudott állni, majd végig is ment a pályán. – A kapunak ütközés szörnyű volt – kezdte Hemetsberger a vegyes zónában adott értékelést a Kroner Zeitungnak.

Szerencsére kinyílt a légzsák. A jobb lábam kicsit kicsavarodott, még mindig fáj, de rendben kell jönnie hamarosan. Nem tudom hogyan jött le a sisakom, de őszintén megmondva, nem is zavar. Nem hibáztatok senkit.

Az olimpikon itt arra utalt, hogy nem okol mást azért, mert a sisakot mondjuk túl lazán rakták fel a fejére. Hemetsberger hozzátette, további orvosi vizsgálatok várnak még rá, miután a feje továbbra is sajog. A versenyző dühös volt magára, mert korábban Kitzbühelben is elkövette ezt a hibát. A cikk zárásnak leszögezi: noha Hemetsbergerre újabb vizsgálatok várnak, semmi sem akadályozza meg abban, hogy elinduljon a téli olimpián.