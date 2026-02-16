Ahogyan a tavalyi világbajnokság, úgy a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia is a svájci Loic Meillard győzelmét hozta férfi műlesiklásban, miután a favoritnak tartott Atle Lie McGrath nem tudta befejezni a második futamát. A norvég síző megnyugtató előnnyel vágott neki a folytatásnak, azonban idegesen kezdett, a felső szakaszon pedig végzetes hibát vétett, ami az olimpiai aranyérmébe került. Az eset után McGrath elvesztette a fejét, a botjait is eldobta, majd egy hosszú séta végén a pálya mellett belefeküdt a hóba.

Atle Lie McGrath számára nehéz volt a téli olimpia

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

McGrath előnyből várhatta a téli olimpia férfi műlesiklás második futamát

A téli olimpia utolsó férfi alpesi számának második futamát a norvég Atle Lie McGrath várta az első helyről, ráadásul kifejezetten jó helyzetből, ugyanis a második Meillard előtt 59, a harmadik osztrák Fabio Gstreinnel szemben pedig 94 századmásodperc volt az előnye – írja az MTI.

A kora délutáni folytatásban a világbajnokságot is nyert Loic Meillard taszította le az élről Fabio Gstreint, vagyis jöhetett McGrath, aki az előnye ellenére is idegesen kezdett. Nem is maradt ideje megnyugodni, hiszen még a felső szakaszon a „lábai közé vette az egyik kaput” és kiesett. A norvég síző dühében messzire dobta botjait, majd a pálya mellett elterült a hóban.

McGrath számára nehezen indult a 2026-os téli olimpia, hiszen a megnyitó napján hunyt el a nagyapja. Az ő emlékére fekete karszalaggal versenyzett a norvég.

A végső győztes Meillard pályafutása csúcsára jutott és úgy fejezte be a milánói-cortinai játékokat, hogy minden éremből nyert egyet, mivel korábban a csapat kombinációban a második, míg szombaton óriás-műlesiklásban a harmadik helyen végzett.

Alpesisí, férfi műlesiklás

Loic Meillard (svájci) 1:53,61 perc Fabio Gstrein (osztrák) + 0,35 másodperc Henrik Kristoffersen (norvég) + 1,13