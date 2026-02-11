Live
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

Eileen Gu Pekinghez hasonlóan Milánóban is ezüstérmet szerzett a női szabadstílusú sízők slopestyle versenyében hétfőn, a milánói-cortinai ötkarikás játékokon. A téli olimpia szexszimbóluma iránt hatalmas az érdeklődés, de mit is kell tudni az Egyesült Államokból Kínába emigráló sztárról?

Hétfőn címvédés történt a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női szabadstílusú sízők slopestyle számában, miután a svájci Mathilde Gremaud bezsebelte az aranyérmet. A címvédő mögött Eileen Gu futott be, aki a nézők legnagyobb szomorúságára kevéssel a rajt után hibázott és elesett. A kínai sztár így a 2022-es játékokhoz hasonlóan ezúttal is ezüstöt szerzett, ám a legerősebb számai még hátravannak.

Eileen Gu egyértelműen a téli olimpia egyik legnagyobb sztárja
Eileen Gu egyértelműen a téli olimpia egyik legnagyobb sztárja
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Eileen Gu számára nem csak a téli olimpia jelenti a sikereket

Mint ismert, a több millió követővel rendelkező sztár a divatvilágban is otthonosan mozog, korábbi cikkünkből pedig az is kiderül, hogy a Milánó–Cortina 2026 felé vezető úton milyen gondolatok fogalmazódtak meg benne. 

Ami a tanulást illeti, Eileen Gu a 2022-es olimpia után érkezett meg a világ egyik legerősebb egyetemére, a Stanfordra. Az intézmény oldala kiemelte, hogy a 22 éves síző igazi zseninek számított, iskolája történetében ő lett az első, aki egy évvel korábban végzett, maximális pontszámával pedig fel is vették az egyetemre.

Miután beiratkozott, kvantumfizikát tanult, csatlakozott egy diákszövetséghez, és nemzetközi kapcsolatok szakon végzett. Közben pózolt a Sports Illustrated című lapnak, a Time és a Vogue Hong Kong címlapján si helyet kapott, valamint Milánóban, Sanghajban, Párizsban és New Yorkban is szerepelt a kifutókon. A Forbes szerint 2022 óta minden évben a négy legjobban kereső női sportoló között van teszik hozzá.

Kínai édesanya, amerikai édesapa

Gu szülei kulcsszerepet vállaltak abban, hogy lányuk egy nap profinak álljon, bár az amerikai édesapa nem ismert a nyilvánosság számára. A Sportskeeda korábbi cikkéből megtudhatjuk, hogy a csoda szép modell mindkét nemzet kultúrájából merített, 2019-ben pedig úgy döntött, hogy anyja hazáját, a Kínai Népköztársaságot képviseli a továbbiakban.

Yan Gu, az édesanya évtizedekkel ezelőtt hagyta el Kínát, és az Egyesült Államokba költözött, itt is született olimpikon lánya, San Franciscóban. Természetesen Milánóba is elutazott, hogy élőben láthassa a kétszeres olimpiai bajnok Gu szereplését.

