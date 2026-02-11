Hétfőn címvédés történt a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női szabadstílusú sízők slopestyle számában, miután a svájci Mathilde Gremaud bezsebelte az aranyérmet. A címvédő mögött Eileen Gu futott be, aki – a nézők legnagyobb szomorúságára – kevéssel a rajt után hibázott és elesett. A kínai sztár így a 2022-es játékokhoz hasonlóan ezúttal is ezüstöt szerzett, ám a legerősebb számai még hátravannak.

Eileen Gu egyértelműen a téli olimpia egyik legnagyobb sztárja

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Eileen Gu számára nem csak a téli olimpia jelenti a sikereket

Mint ismert, a több millió követővel rendelkező sztár a divatvilágban is otthonosan mozog, korábbi cikkünkből pedig az is kiderül, hogy a Milánó–Cortina 2026 felé vezető úton milyen gondolatok fogalmazódtak meg benne.

Ami a tanulást illeti, Eileen Gu a 2022-es olimpia után érkezett meg a világ egyik legerősebb egyetemére, a Stanfordra. Az intézmény oldala kiemelte, hogy a 22 éves síző igazi zseninek számított, iskolája történetében ő lett az első, aki egy évvel korábban végzett, maximális pontszámával pedig fel is vették az egyetemre.