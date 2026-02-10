A téli olimpia szervezőinek a keddi közlése szerint csak „korlátozott számú éremmel kapcsolatban merült fel néhány probléma”, de az érintett sportolókat arra kérik, hogy juttassák vissza a hibás darabokat, hogy azokat azonnal kijavíthassák vagy pótolhassák.
Szétesett olimpiai érmek: nem a fém volt a hibás, hanem a szalag rögzítése
A vizsgálatok alapján a gondot nem elsősorban az érmek anyaga, hanem a medálok szalaghoz való rögzítése okozta. A szervezők szerint a szalagoknál alkalmazott úgynevezett „breakaway” – vagyis biztonsági szakító – mechanizmus hibásan működhetett.
Ez a rendszer eredetileg azért van, hogy baleset esetén a szalag könnyen elszakadjon, és ne okozzon sérülést vagy fulladásveszélyt. Azonban az olimpiai dobogón a sportolók ugrálása, ünneplése közben több esetben is előfordult, hogy a medál egyszerűen leoldódott, leesett, sőt egyes darabok eltörtek.
Több sportoló érme is megsérült
Az egyik leglátványosabb eset Ebba Andersson svéd sífutóhoz köthető: a női 10+10 kilométeres tömegrajtos versenyben szerzett ezüstérme az eredményhirdetés után három darabra törve esett a hóba, és a sportoló hiába kereste, nem találta meg.
Hasonlóan járt Breezy Johnson amerikai alpesi síző is, aki lesiklásban nyert aranyérmet, ám az ünneplés közben a medál lepottyant a szalagról. Ugyanez történt a csapatversenyben győztes Alysa Liu amerikai műkorcsolyázóval is.
Az állami pénzverde gyors megoldást ígér
Luca Casassa, a rendezőbizottság szóvivője hangsúlyozta: az olasz állami pénzverde vállalta, hogy gyorsan kijavítja a hibákat, és szükség esetén új érmeket biztosít az érintetteknek.
„Azokat a sportolókat, akiknél hibás érem van, arra kérjük, juttassák vissza a megfelelő csatornákon keresztül, hogy azonnal meg lehessen javítani ezeket” – fogalmazott.
A szervezők ígérik, a problémát kiemelten kezelik, mivel az olimpiai érem nem csupán egy tárgy, hanem egy sportolói pályafutás legfontosabb szimbóluma.
