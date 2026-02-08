A férfi sífutók 10+10 kilométeres versenyében nemcsak a mostani téli olimpia egyik legnagyobb sztárja, Johannes Hösflot Klaebo mutatkozott be, hanem az első magyar versenyzők is. Kónya Ádám immár harmadszor szerepelt ötkarikás játékokon, de ebben a számban – amikor előbb klasszikus, majd szabadstílusban futnak a versenyzők – még nem indult. Honfitársa, Büki Ádám újonc az olimpiákon, a tavalyi vb-n ebben a számban előbbi ért el jobb eredményt.

A téli olimpia sífutás programjában nem volt meglepetés

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A győztes kilétét illetően Klaebo sikerén kívül minden más meglepetés lett volna, de a norvég klasszis nem okozott csalódást és be is húzta a megmérettetést. Az ötszörös olimpiai bajnok norvég világklasszisnak négy aranyéremre van szüksége ahhoz, hogy honfitársát, Marit Björgent megelőzve minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává váljon. Erre minden esélye megvan, mivel a tavalyi vb-n mind a hat számban, így értelemszerűen 10+10 kilométeren is diadalmaskodott. A magyarokat tekintve Kónya Ádám a 63., míg Büki Ádám a 68. helyen végeztek a versenyben.